Migranti pronađeni u dva odvojena incidenta u srijedu i četvrtak

Četiri osobe stradale na sjeveru Francuske nakon pokušaja prelaska Lamanša Migranti pronađeni u dva odvojena incidenta u srijedu i četvrtak

ISTANBUL (AA) - Četiri osobe pronađene su mrtve u sjevernim francuskim departmanima Nord i Pas-de-Calais kasno u srijedu i rano u četvrtak nakon pokušaja prelaska preko Lamanša.

Lokalne vlasti su u četvrtak izjavile emiteru ICI Nord da su najmanje četiri osobe poginule u posljednjih nekoliko sati dok su pokušavale preći preko Lamanša.

U srijedu je taksi-čamac s migrantima potonuo kod Hardelota u Pas-de-Calaisu. Privremeni bilans stanja pokazao je da je jedan muškarac poginuo, dok je šest povrijeđeno, uključujući jednogodišnje dijete.

U međuvremenu, u četvrtak je još jedan taksi-čamac prijavljen centru za koordinaciju spašavanja u Dunkerqueu u Nordu. Spasioci su u čamcu pronašli tri osobe bez svijesti, čiju su smrt kasnije potvrdili ljekari hitne medicinske pomoći.