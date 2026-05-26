Četiri osobe poginule u sudaru voza sa školskim autobusom u Belgiji

İlayda Çakırtekin
26 Maj 2026•Ažuriranje: 26 Maj 2026
Četiri osobe su poginule nakon što je školski autobus s djecom udario voz u Istočnoj Flandriji u utorak, prema emiteru RTL, prenosi Anadolu.
Ministar mobilnosti Jean-Luc Crucke rekao je da su dva tinejdžera, vozač i odrasla osoba u pratnji poginuli kada je putnički voz udario u školski autobus na željezničko-cestovnom prelazu ranije danas.
Prema dnevnim novinama HLN, u autobusu je bilo sedmero djece i dvije odrasle osobe, uključujući vozača.
Nekoliko timova za hitne intervencije raspoređeno je na mjesto događaja.
Vlasti su saopćile da je u vozu bilo otprilike 100 putnika i da niko od njih nije povrijeđen.
Operater željezničke mreže Infrabel objavio je da je na semaforima na prelazu bilo crveno i da su rampe bile spuštene u trenutku sudara.
Operater je dodao da se precizne okolnosti nesreće i dalje istražuju.