Četiri osobe poginule, jedna nestala u poplavama izazvanim obilnim kišama u centralnoj Kini

Hazel Belkıs Belge
19 Maj 2026•Ažuriranje: 19 Maj 2026
Četiri osobe su poginule, a jedna se vodi kao nestala nakon što su obilne kiše izazvale teške poplave u provinciji Hunan u centralnoj Kini, saopćile su vlasti u utorak.
Najnoviji val padavina pogodio je 61.500 stanovnika okruga Šimen, dok je 19.000 ljudi evakuisano na sigurnija područja, prema podacima okružnog komiteta za hitne situacije i sigurnost na radu.
Obilne kiše nastavile su padati širom centralne Kine i u utorak, izazivajući velike poplave zbog kojih su zatvorene škole i poslovni objekti, te poremećeni transport i snabdijevanje električnom energijom.
Kineska državna novinska agencija Xinhua izvijestila je da se dijelovi provincije Hunan suočavaju s povećanim rizikom od katastrofa povezanih s kišom, uključujući klizišta, bujične poplave, urbane poplave i zadržavanje vode.