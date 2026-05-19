Više od 61.000 ljudi pogođeno u provinciji Hunan nakon što su obilne padavine poremetile saobraćaj, snabdijevanje električnom energijom i svakodnevni život

Četiri osobe poginule, jedna nestala u poplavama izazvanim obilnim kišama u centralnoj Kini Više od 61.000 ljudi pogođeno u provinciji Hunan nakon što su obilne padavine poremetile saobraćaj, snabdijevanje električnom energijom i svakodnevni život

Četiri osobe su poginule, a jedna se vodi kao nestala nakon što su obilne kiše izazvale teške poplave u provinciji Hunan u centralnoj Kini, saopćile su vlasti u utorak.

Najnoviji val padavina pogodio je 61.500 stanovnika okruga Šimen, dok je 19.000 ljudi evakuisano na sigurnija područja, prema podacima okružnog komiteta za hitne situacije i sigurnost na radu.

Obilne kiše nastavile su padati širom centralne Kine i u utorak, izazivajući velike poplave zbog kojih su zatvorene škole i poslovni objekti, te poremećeni transport i snabdijevanje električnom energijom.

Kineska državna novinska agencija Xinhua izvijestila je da se dijelovi provincije Hunan suočavaju s povećanim rizikom od katastrofa povezanih s kišom, uključujući klizišta, bujične poplave, urbane poplave i zadržavanje vode.