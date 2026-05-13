Čelnik turskog Baykara belgijskoj kraljici: Dronovi su najveće sredstvo odvraćanja Selcuk Bayraktar informisao je kraljicu Mathildu o bespilotnim letjelicama i kamikaza platformama tokom posjete belgijske ekonomske misije Ankari

Selcuk Bayraktar, predsjednik turske odbrambene kompanije Baykar, rekao je belgijskoj kraljici Mathildi da je masovna proizvodnja dronova jedno od najmoćnijih sredstava odvraćanja koje jedna zemlja može imati, poručivši da "ako ih proizvedete dovoljno, niko vas ne može napasti", prenosi Anadolu.

Bayraktar je ovo izjavio tokom informisanja kraljice i njene delegacije tokom njihove posjete Nacionalnom tehnološkom centru "Ozdemir Bayraktar", sjedištu proizvođača dronova u Istanbulu.

On je pružio detaljne informacije o Baykarovim bespilotnim letjelicama i kamikaza platformama.

"Nadam se da ih nikada nećete morati koristiti", rekao je Bayraktar delegaciji. "Zato što su dronovi u izvjesnom smislu sredstvo odvraćanja, zapravo, jedno od najvećih sredstava odvraćanja. Ako ih proizvedete dovoljno, niko vas ne može napasti. To je ono u što vjerujemo."

Kraljica Mathilde doputovala je u Tursku 10. maja u trodnevnu posjetu u sklopu belgijske ekonomske misije, koja je uključivala sastanke s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, prvom damom Emine Erdogan i ministrom trgovine Omerom Bolatom, kao i poslovne forume i događaje fokusirane na bilateralnu saradnju, uključujući oblasti odbrane i ekonomije.