Čelnik Roketsana: Turski lanac snabdijevanja odbrambene industrije može brzo zadovoljiti potrebe Evrope

Postojeći lanac snabdijevanja turske odbrambene industrije mogao bi kroz saradnju s velikim kompanijama brzo odgovoriti na potrebe Evrope, izjavio je izvršni direktor odbrambenog giganta Roketsan Murat Ikinci.

Govoreći za Anadolu na marginama Foruma odbrambene industrije održanog u Ankari u okviru 36. samita šefova država i vlada NATO-a, Ikinci je rekao da održavanje ovako velikog samita u glavnom gradu Turske predstavlja veliku priliku za zemlju.

Kazao je da su partneri iz odbrambene industrije zemalja članica NATO-a doputovali u Ankaru kako bi razgovarali o saradnji, dodajući da samit pruža značajne mogućnosti za razvoj odnosa ne samo među liderima nego i između odbrambenih industrija.

“Ovdje smo održali brojne sastanke. Jedno od najvažnijih pitanja o kojem razgovaramo jeste kako iskoristiti postojeću arhitekturu i kapacitete turske odbrambene industrije za zajedničku proizvodnju s evropskim zemljama“, rekao je.

Ikinci je istakao da Turska raspolaže značajnom infrastrukturom i proizvodnim kapacitetima u odbrambenoj industriji te da oni mogu dati ozbiljan doprinos zadovoljavanju potreba zemalja članica NATO-a.

Dodao je da će saradnja s Evropom i članicama NATO-a biti među ključnim prioritetima turske odbrambene industrije u narednom periodu.

“Na ovom samitu razgovaramo o tome kako uspostaviti poslovna partnerstva s velikim odbrambenim kompanijama iz evropskih članica NATO-a u oblasti odbrambenih sistema, sistema municije, pametne municije i tehnologije bespilotnih letjelica te kako bi to doprinijelo odbrambenom konceptu i odbrambenoj industriji NATO-a“, rekao je.

“Nastojimo ove sporazume i formalno potpisati kako bi barem bio načinjen prvi korak ka budućoj saradnji“, dodao je.

Ikinci je rekao da je samit donio velike mogućnosti za Roketsan i tursku odbrambenu industriju te da je već potpisan veliki broj sporazuma.

“Nadamo se da će se sve to pretvoriti u konkretne projekte i dati rezultate. Projekti zajedničke proizvodnje među članicama NATO-a nose izuzetno veliki potencijal. Proces potpisivanja sporazuma trenutno se intenzivno nastavlja“, rekao je.

Porodica Tayfun bit će krunisana verzijom Block 4

Ikinci je rekao da je jedna od najvažnijih komponenti NATO-ovog odvraćanja sposobnost izvođenja dubokih udara (deep strike), dodajući da je projektil Tayfun jedan od posebnih predstavnika te porodice sistema.

Kazao je da su takvi sistemi trenutno među onima koji privlače najviše ulaganja i potražnje širom svijeta.

“Tayfun predstavlja porodicu projektila čija je proizvodnja u toku i čije se sposobnosti stalno unapređuju. Posljednje testiranje koje smo proveli na Crnom moru zapravo je pokazalo novu sposobnost Tayfuna – mogućnost da pomoću svoje glave za navođenje pronađe pokretnu metu, odnosno cilj na moru“, rekao je.

“Tayfun je hipersonični projektil. Uz to, njegov sistem za navođenje i sposobnost gađanja pokretnih ciljeva imaju izuzetno snažan odvraćajući učinak, posebno u pomorskim operacijama“, dodao je.

Ikinci je rekao da je Turska porodici Tayfun sada dodala sposobnost uništavanja pokretnih ciljeva udaljenih stotinama kilometara.

“Nastavlja se proizvodnja verzija Tayfun Block 1, 2 i 3. Nakon toga će ova porodica, ako Bog da, biti krunisana verzijom Block 4“, rekao je.

“Interesovanje za porodicu Tayfun je izuzetno veliko. Modeli saradnje i mogućnosti razvoja ovakvih sposobnosti među članicama NATO-a također se veoma ozbiljno razmatraju“, dodao je.

Istakao je da je posljednje testiranje izazvalo veoma snažan odjek jer je pokazalo nivo razvoja koji je dostigla turska odbrambena industrija.

Roketsan može dati snažniji doprinos NATO-u

Ikinci je rekao da je najveća prednost Turske trenutno njen lanac snabdijevanja, ističući da gotovo 2.000 od više od 3.500 kompanija različitih veličina proizvodi za tursku odbrambenu industriju.

Kazao je da takav ekosistem i lanac snabdijevanja ne postoje nigdje drugo u Evropi.

“Turska je spremna iskoristiti ovu prednost kako bi zadovoljila potrebe Evrope i NATO-a, smanjila proizvodni jaz i djelovala zajedno sa saveznicima“, rekao je.

“Vjerujemo da se kroz saradnju s velikim kompanijama potrebe Evrope mogu vrlo brzo zadovoljiti korištenjem postojećeg turskog lanca snabdijevanja“, dodao je.

Ikinci je rekao da je Turska prošlu godinu završila s izvozom odbrambenih proizvoda vrijednim deset milijardi dolara.

“Ako uspijemo uspostaviti ovakav model saradnje, taj iznos će vrlo brzo premašiti 15 do 20 milijardi dolara. To predstavlja izuzetno veliku priliku za nas, ali i za cijelu industriju“, rekao je.

Dodao je da Turska trenutno proizvodi neke od najnaprednijih sistema bespilotnih letjelica na svijetu te da su mnoge zemlje članice NATO-a među njihovim korisnicima, ali da postoji još mnogo veći potencijal.

“Roketsan trenutno proizvodi pametnu municiju, balističke projektile, projektile za protivzračnu odbranu i protivtenkovske projektile“, rekao je.

“U trenutku kada se mnoge velike kompanije širom svijeta suočavaju s poteškoćama i problemima u proizvodnim kapacitetima, Turska ima sposobnost da uspješno proizvodi ove sisteme. Štaviše, to čini uz stalno povećavanje svojih proizvodnih kapaciteta“, dodao je.

Ikinci je rekao da Roketsan može dati značajan doprinos hitnim potrebama NATO-a, kao i njegovim dugoročnim tehnološkim planovima.

“Već sada postoji izuzetno velika potražnja kada je riječ o tim potrebama“, rekao je.