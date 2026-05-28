Čelnik iranskog fudbala poručio da se vize za Svjetsko prvenstvo moraju izdati na vrijeme Predsjednik Iranskog fudbalskog saveza kazao je da FIFA koordinira proces izdavanja viza sa SAD-om, Kanadom i Meksikom uoči mundijala

Predsjednik Iranskog fudbalskog saveza Mehdi Taj izjavio je da je pravovremeno izdavanje viza jedna od glavnih briga uoči FIFA Svjetskog prvenstva 2026.

“Pitanje viza je trenutno jedno od najvažnijih pitanja. FIFA mora riješiti proces izdavanja kako bi se vize izdavale na vrijeme i kako bi članovi tima i pratioci mogli putovati bez problema“, rekao je Taj.

Dodao je da je Iran već dostavio potrebne spiskove i zahtjeve u vezi s turnirom te da će to pitanje zajednički koordinirati i objaviti s Meksikom, Kanadom i SAD-om.

Taj je također rekao da su zabrinutosti koje su ranije iznesene u vezi s uslovima domaćinstva i mogućim osjetljivostima u SAD-u djelimično smanjene.

“Trenutno nema posebnih problema u Meksiku i uslovi se odvijaju normalno“, rekao je.

Čelnik iranskog fudbala je dalje naveo da je američka strana navodno pokazala saradnju u vezi s određenim aranžmanima, uključujući pitanja vezana za prisustvo Iranaca i ispunjavanje nekih logističkih zahtjeva.

Reprezentacija Irana je prošle sedmice podnijela zahtjeve za vize u Ambasadi SAD-a u Ankari uoči FIFA Svjetskog prvenstva 2026.

Domaćini turnira su SAD, Kanada i Meksiko, a igra se od 11. juna do 19. jula.

Članovi iranskog tima doputovali su iz trening kampa u turskom ljetovalištu Antaliji u glavni grad Ankaru kako bi završili procedure za vize.

Mehdi Mohammad Nabi, prvi potpredsjednik Iranskog fudbalskog saveza, ranije je rekao da će delegacija tokom posjete također završiti i kanadske vizne procedure, a očekuje se da će se procesu pridružiti i nekoliko inostranih iranskih igrača.