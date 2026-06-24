Povlačenje se mora dogoditi nakon trenutnog primirja prema utvrđenom vremenskom rasporedu, kazao je Naem Qassem

Čelnik Hezbollaha: Izrael nema drugu opciju osim da se povuče s libanske teritorije Povlačenje se mora dogoditi nakon trenutnog primirja prema utvrđenom vremenskom rasporedu, kazao je Naem Qassem

Generalni sekretar Hezbollaha Naem Qassem izjavio je u utorak da Izrael nema drugu opciju osim da se povuče s libanske teritorije prema unaprijed određenom vremenskom rasporedu.

“Povlačenje se mora dogoditi nakon trenutnog primirja prema utvrđenom vremenskom rasporedu“, rekao je Qassem u televizijskom obraćanju.

“Izrael nema drugu opciju osim da se potpuno povuče sa sve libanske teritorije“, naglasio je.

Izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, više puta su izjavili da se vojska neće povući s teritorija okupiranih na jugu Libana, uprkos nedavno potpisanom privremenom sporazumu između Irana i SAD-a, koji poziva na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana.

Čelnik Hezbollaha rekao je da će se libanska vojska rasporediti isključivo južno od rijeke Litani nakon izraelskog povlačenja.

“S libanskom vojskom ćemo sarađivati u najvećoj mogućoj mjeri u okviru međusobne sigurnosti, kao što smo to činili i ranije“, dodao je.

Qassemove izjave uslijedile su dok su Izrael i Liban u utorak u Washingtonu održali petu rundu direktnih pregovora. Razgovori slijede nakon četiri prethodne runde između dvije strane koje su počele u aprilu kao dio procesa usmjerenog na okončanje izraelskog rata u Libanu.

Prema zvaničnim libanskim podacima, izraelski napadi u Libanu usmrtili su više od 4.100 ljudi i ranili više od 12.000 od 2. marta.

Izrael i dalje okupira područja na jugu Libana, od kojih neka drži već decenijama, dok su druga zauzeta tokom rata 2023–2024.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Nacionalno vijeće za naučna istraživanja, povezano s libanskom vladom, procijenili su da je direktna šteta na zgradama u južnom Libanu uzrokovana izraelskim napadima premašila 1,38 milijardi dolara, dok se količina ruševina procjenjuje na oko 3,1 milion kubnih metara.