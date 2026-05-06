Andrej Babiš kaže da je ugošćavanje organizacije sudetskih Nijemaca bilo gdje u zemlji „loša ideja“

Češki premijer nazvao kongres sudetskih Nijemaca u Češkoj „provokacijom"

Češki premijer Andrej Babiš izrazio je protivljenje planovima za sastanak Skupštine sudetskih Nijemaca u Brnu kasnije ovog mjeseca, opisujući tu inicijativu kao „provokaciju“, izvijestili su u srijedu lokalni mediji, prenosi Anadolu.

Prema pisanju novinskog portala Denik N, Babiš je rekao da bi ugošćavanje kongresa organizacije sudetskih Nijemaca bilo gdje u Češkoj Republici bila „loša ideja“, dodajući da mnogi ljudi u zemlji to vide kao „provokativno“.

Premijer je prethodno odbio komentarisati ovo pitanje nakon razgovora s bavarskim premijerom prije nekoliko mjeseci.

Sudetski Nijemci su bile zajednice njemačkog govornog područja koje su historijski živjele u Sudetima, pograničnoj regiji današnje Češke, posebno u područjima koja graniče s Njemačkim i Austrijom. Oni su protjerani iz Čehoslovačke nakon Drugog svjetskog rata.

Spor između sudetskih Nijemaca i Češke Republike se uglavnom vodi oko manjinskih prava i nacionalne pripadnosti u Sudetima.