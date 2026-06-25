Izjave Petra Pavela dolaze dan nakon što je Ustavni sud donio privremenu odluku kojom nalaže vladi da osigura predsjednikovo učešće na samitu

Češki predsjednik prkosi vladi, kaže da će predvoditi delegaciju na NATO samitu u Ankari Izjave Petra Pavela dolaze dan nakon što je Ustavni sud donio privremenu odluku kojom nalaže vladi da osigura predsjednikovo učešće na samitu

Češki predsjednik Petr Pavel izjavio je u četvrtak da će predvoditi češku delegaciju na NATO samitu sljedeće sedmice u Ankari, uprkos trenutnom sporu s vladom oko njegove uloge na skupu saveza, javlja Anadolu.

U razgovoru s novinarima, Pavel je rekao da će, kao šef države, predvoditi češku delegaciju, a ne samo učestvovati kao jedan od njenih članova, dodajući da će sam odlučiti kojim će događajima prisustvovati tokom samita, objavio je Radio Prague International.

Izjave su uslijedile dan nakon što je Ustavni sud donio privremenu odluku kojom se nalaže vladi da osigura Pavelovo učešće na samitu dok razmatra ustavnu tužbu koju je podnio predsjednik.

Spor je počeo nakon što je češka vlada odobrila sastav delegacije bez uključivanja Pavela, tvrdeći da predsjednik ima drugačije stavove od kabineta o odbrambenoj politici zemlje i da izvršna vlast leži na vladi.

Pavel je osporio odluku pred Ustavnim sudom, koji je naložio vladi da ga akredituje do konačne presude.

Ministar vanjskih poslova Petr Macinka kritikovao je intervenciju suda, opisujući je kao "pokušaj ustavnog udara".



Iako je rekao da će vlada poštovati privremenu odluku i akreditovati predsjednika, Macinka je ostao pri stavu da će premijer Andrej Babiš predvoditi češku delegaciju.

Dodao je da će vlada sljedeće sedmice odlučiti kakvu će ulogu Pavel imati tokom samita.

Macinka je doveo u pitanje brzinu donošenja odluke suda, dok je Filip Turek, političar iz stranke Motoristi, optužio sud za nedostatak nepristrasnosti i pozvao na njegovo ukidanje.

U odvojenom intervjuu za "Seznam Zpravy" objavljenom u četvrtak, Pavel je rekao da je spor ojačao, a ne oslabio, njegovu odlučnost da se kandiduje za drugi predsjednički mandat kada mu mandat istekne 2028. godine.

Predsjednik je tvrdio da je spor oko samita NATO-a proizašao iz Macinkine odmazde nakon što je Pavel odbio imenovati političara Motorista Filipa Tureka za ministra.



Također je optužio Babiša da je izabrao sukob s predsjedništvom kako bi sačuvao jedinstvo unutar vladajuće koalicije.

Pavel je rekao da bi ozbiljno razmotrio kandidaturu za reizbor ako bi i dalje uživao snažnu podršku javnosti i ostao dobrog zdravlja.