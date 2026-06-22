Andrej Babiš kaže da će zakon zabraniti upotrebu mobilnih telefona u učionicama i da će se primjenjivati ​​na sve učenike obaveznog školskog uzrasta

Češka zabranjuje mobilne telefone u školama od septembra 2027. Andrej Babiš kaže da će zakon zabraniti upotrebu mobilnih telefona u učionicama i da će se primjenjivati ​​na sve učenike obaveznog školskog uzrasta

ISTANBUL (AA) - Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da će novi zakon kojim se ograničava upotreba mobilnih telefona u školama stupiti na snagu od septembra 2027.

U videoporuci na američkoj kompaniji društvenih medija X, Babiš je rekao da je postigao dogovor s ministrom obrazovanja Robertom Plagaonom o zakonu kojim se reguliše upotreba mobilnih telefona u školama.

Premijer je rekao da će zakon zabraniti upotrebu mobilnih telefona u učionicama i da će se primjenjivati ​​na sve učenike obaveznog školskog uzrasta.

Prema Babišu, ograničenja će ostati na snazi ​​i tokom pauza između časova.

Ovaj potez slijedi nakon komentara premijera prošle sedmice koji ukazuju na to da vlada priprema zakon kojim će se zabraniti upotreba mobilnih telefona u učionicama kao dio napora za poboljšanje okruženja za učenje.

Trenutno se odluke o tome da li učenici mogu koristiti mobilne telefone tokom školskog vremena prepuštaju samim školama.

Očekuje se da će planirani zakon standardizirati pravila širom zemlje i stupit će na snagu početkom akademske 2027-2028. godine.