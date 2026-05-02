Češka suočena s rastućom inflacijom i rizicima usporavanja rasta zbog rata s Iranom Ako se rat nastavi, ekonomisti kažu da bi rast mogao usporiti na oko 1,5 posto

Češka se suočava s rastućom inflacijom i rizicima usporavanja ekonomskog rasta usred zaustavljenog američko-izraelskog rata protiv Irana, izvijestio je Radio Češke u subotu.

Kako rat u Iranu podiže cijene roba i usluga u Češkoj, analitičari upozoravaju da bi zemlja mogla doživjeti nagli rast inflacije i usporavanje ekonomskog rasta sve dok se sukob nastavlja.

Ako se rat nastavi, ekonomisti procjenjuju da bi rast mogao usporiti na oko 1,5 posto nakon što je ekonomija u prvom kvartalu porasla 2,1 posto na godišnjem nivou. U međuvremenu, inflacija potrošačkih cijena mogla bi ubrzati na najmanje tri posto sa sadašnjih dva posto.

Pored rasta cijena benzina i dizela uprkos cjenovnim ograničenjima, viši troškovi su već natjerali kompanije da smanje investicije.

Postoje i zabrinutosti zbog ponovne slabosti njemačke ekonomije, s obzirom na to da veliki dio češke industrije zavisi od nje.