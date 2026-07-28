Vlada tvrdi da je Sud selektivan i da nesrazmjerno usmjerava istrage prema afričkim državama

Čad najavio povlačenje iz Međunarodnog krivičnog suda Vlada tvrdi da je Sud selektivan i da nesrazmjerno usmjerava istrage prema afričkim državama

Vlada Čada saopćila je da je donijela odluku o povlačenju iz Međunarodnog krivičnog suda (ICC), navodeći kao razloge ograničenu efikasnost rada te, kako tvrdi, selektivan pristup u vođenju istraga.

Glasnogovornik vlade Gassim Cherif izjavio je da je odluka donesena nakon detaljne analize rada Suda od njegovog osnivanja 2002. godine.

"Efikasnost Suda ostala je ograničena i neujednačena u različitim dijelovima svijeta", navodi se u saopćenju.

Vlada je potvrdila da je o odluci zvanično obavijestila generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa, čime je pokrenuta procedura povlačenja iz Rimskog statuta, osnivačkog akta Međunarodnog krivičnog suda.

U saopćenju se navodi da je većina istraga koje je Sud otvorio usmjerena na afričke države. Od ukupno 13 istraga pokrenutih od osnivanja ICC-ja, devet se odnosi na afričke zemlje, a četiri na ostale dijelove svijeta.

Dodaje se i da se od sedam osoba koje se trenutno nalaze u pritvoru Suda, njih šest procesuira u predmetima koji se odnose na afričke države.

Cherif je istakao da je odluka dio "šire panafričke vizije", ocijenivši da je ICC postao "instrument dominacije i neokolonijalizma".

Čad je tako postao nova afrička država koja je najavila izlazak iz Međunarodnog krivičnog suda, nakon što su Niger, Mali i Burkina Faso slične odluke objavili u septembru prošle godine.

Burundi se iz ICC-ja povukao 2017. godine, optužujući Sud da se uglavnom bavi afričkim liderima.

Odluka Čada uslijedila je nekoliko dana nakon što je i Venecuela obavijestila Ujedinjene nacije o namjeri povlačenja iz Suda, navodeći geografsku pristrasnost prema zemljama Globalnog juga.

Međunarodni krivični sud posljednjih mjeseci suočen je i s pojačanim kritikama iz Sjedinjenih Američkih Država, čiji je State Department Sud opisao korumpiranim i bez kredibiliteta. Washington je pozdravio odluku Venecuele i pozvao druge države da slijede njen primjer.

Prema članu 127 Rimskog statuta, povlačenje iz Međunarodnog krivičnog suda stupa na snagu godinu dana nakon prijema zvanične notifikacije.