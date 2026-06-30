Hvala svima koji su uz "zmajeve", bez obzira na to gdje se nalaze. Vaša podrška znači više nego što možete zamisliti, poručili su iz NSBiH

Zmajevi stigli u San Francisco: Fantastičan doček navijača dodatni motiv pred veliki izazov Hvala svima koji su uz "zmajeve", bez obzira na to gdje se nalaze. Vaša podrška znači više nego što možete zamisliti, poručili su iz NSBiH

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine doputovali u San Francisco, gdje su ih ponovo dočekali vjerni navijači kako bi im pružili podršku uoči predstojećeg velikog izazova na Svjetskom prvenstvu, saopćeno je iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu.

Iz krovne kuće bh. fudbala naglašavaju da navijači nisu propustili priliku da pozdrave nacionalni tim, što je igračima dalo dodatni vjetar u leđa pred ključne utakmice na tlu Sjedinjenih Američkih Država.

„I u San Franciscu naše Zmajeve dočekali su navijači koji nisu propustili priliku da ih pozdrave i požele im sreću uoči velikog izazova. Svaka riječ podrške, fotografija i stisak ruke dodatni su motiv našim reprezentativcima da na terenu pruže svoj maksimum“, navodi se u objavi Fudbalskog saveza BiH.

Savez se posebno zahvalio bosanskohercegovačkoj dijaspori i svim navijačima koji prate reprezentaciju na svakom koraku na američkom kontinentu.

„Hvala svima koji su uz 'zmajeve', bez obzira na to gdje se nalaze. Vaša podrška znači više nego što možete zamisliti“, poručili su iz NSBiH.

Izabranici bosanskohercegovačkog tima nastavljaju s trenažnim procesom i pripremama u San Franciscu, gdje vlada odlična atmosfera, dodatno podgrijana sjajnim prijemom lokalnih navijača.

Najvažniju utakmicu u historiji nogometna reprezentacije BiH igra 2. jula u 2 sata ujutro (po Srednjoevropskom vremenu) u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a protivnik je jedan od domaćina prvenstva Sjedinjene Američke Države.