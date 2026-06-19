Golove za Švicarsku postigli Manzambi 74', 90', Vargas 84', Xhaka 90+7', dok je strijelac jedinog pogotka za BiH bio Mahmić 90+3'

"Zmajevi" poraženi u Los Angelesu od Švicarske 4:1, crveni karton Muharemovića Golove za Švicarsku postigli Manzambi 74', 90', Vargas 84', Xhaka 90+7', dok je strijelac jedinog pogotka za BiH bio Mahmić 90+3'

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u četvrtak od Švicarske rezultatom 4:1 u susretu drugog kola Svjetskog prvenstva odigranom na Sofi stadionu u Los Angelesu, javlja Anadolu.

Izabranici Sergeja Barbareza ušli su u meč defanzivnije, dok je Švicarska od samog starta nametnula inicijativu. "Zmajevi" su prve ozbiljnije prilike kreirali u finišu prvog poluvremena. Najprije je u 32. minuti nakon dodavanja Alajbegovića i ubačaja Džeke, Tahirović propustio šansu na drugoj stativi, da bi devet minuta kasnije udarac kapitena Džeke bio izblokiran nakon akcije u kojoj je učestvovao Alajbegović.

Otpor Bosne i Hercegovine slomljen je u 74. minuti. Nakon centaršuta Vargasa, Memić je nesigurno intervenisao i odbio loptu do Manzambija, koji preciznim volej udarcem donosi prednost Švicarskoj.

Pitanje pobjednika praktično je riješeno u 80. minuti kada je Muharemović, kao posljednji igrač odbrane, faulirao Embola i zaradio direktan crveni karton. Samo četiri minuta kasnije, Švicarci su iskoristili brojčanu prednost; Embolo je asistirao Vargasu, koji neometan sa druge stative pogađa dalji ugao za 2:0.

Manzambi je u 90. minuti svojim drugim pogotkom povisio na 3:0. Četvrtom minutu sudijske nadoknade donio je utješni pogodak za BiH, kada je Mahmić postigao svoj debitantski i izuzetno efektan gol za smanjenje rezultata na 3:1.

Ipak, u 90+6. minuti Memić pravi prekršaj nad Sowom u šesnaestercu, a siguran realizator najstrože kazne minut kasnije bio je Xhaka za konačnih 4:1.

Nakon dva odigrana kola, Bosna i Hercegovina ostaje na jednom osvojenom bodu, dok je Švicarska preuzela lidersku poziciju na tabeli sa ukupno četiri boda. Bosni i Hercegovini preostao je susret protiv Katara.