"Zmajevi" počeli stizati u Sarajevo na okupljanje pred početak operacije "Mundijal"

"Zmajevi" će na Mundijalu igrati u grupi s Kanadom, Švicarskom i Katarom

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine danas se okupljaju na Ilidži, gdje zvanično počinju pripreme za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026, na kojem će nastupiti prvi put nakon 2014. godine, javlja Anadolu.

"Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab na raspolaganju će imati grupu igrača koja je zajedništvom, karakterom i velikom borbom izborila plasman među najbolje selekcije svijeta. Atmosfera u timu, podrška svih ljubitelja fudbala i osjećaj ponosa zbog predstavljanja Bosne i Hercegovine na najvećoj fudbalskoj sceni dodatni su motiv pred izazove koji slijede", saopćeno je iz N/FS BiH.

Tokom priprema reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće i dvije prijateljske utakmice i to protiv Sjeverne Makedonije 29. maja u Sarajevu te protiv Paname 6. juna u St. Louisu, nakon čega slijedi nastup na Svjetskom prvenstvu.

BiH će Svjetsko prvenstvo otvoriti u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna s početkom u 21 sat po srednjeevropskom vremenu.

Druga utakmica je na rasporedu 18. juna u Los Angelesu.



Posljednja utakmica grupne faze biće odigrana u Seattleu protiv Katara 24. juna.