Trening je održan na stadionu Energized Park, na kojem će se izabranici selektora Sergeja Barbareza u subotu, 6. juna, suprotstaviti panamskoj selekciji

"Zmajevi" odradili prvi trening u St. Louisu pred prijateljski meč s Panamom Trening je održan na stadionu Energized Park, na kojem će se izabranici selektora Sergeja Barbareza u subotu, 6. juna, suprotstaviti panamskoj selekciji

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je prvi trening u St. Louisu, u Sjedinjenim Američkim Državama, u sklopu završnih priprema za predstojeću prijateljsku utakmicu protiv Paname, javlja Anadolu.

Trening je održan na stadionu Energized Park, na kojem će se izabranici selektora Sergeja Barbareza u subotu, 6. juna, suprotstaviti panamskoj selekciji. Kako je saopšteno iz Fudbalskog saveza BiH putem zvaničnog Facebook naloga, reprezentativci su na teren izašli u izuzetno pozitivnom ambijentu i uspješno realizovali planirane trenažne aktivnosti.

Ovaj prijateljski meč u St. Louisu ima ogroman značaj za bh. tim, jer predstavlja posljednju zvaničnu provjeru za „Zmajeve“ pred historijski početak nastupa na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Nakon ovog meča, bh. tim se seli u Toronto, koji će im biti zvanična baza i uvodna stanica za grupnu fazu Svjetskog prvenstva.

Bosna i Hercegovina je smještena u grupu B, gdje će se za plasman u nokaut fazu boriti protiv Kanade, Švicarske i Katara. "Zmajevi" turnir otvaraju spektakularnim duelom protiv suorganizatora Kanade u Torontu. Nakon toga se vraćaju na tlo SAD-a, gdje će odigrati preostala dva susreta u grupi: protiv Švicarske 18. juna u Inglewoodu (šire područje Los Angelesa) te protiv Katara 24. juna u Seattleu.

Selektor Sergej Barbarez na raspolaganju u Americi ima 27 fudbalera, golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas; odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Arjan Malić; vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević; Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko.