Reprezentativci Bosne i Hercegovine trenirali na stadionu America First Field, Muharemović i Lukić poručili da je fokus na Švicarskoj

"Zmajevi" odradili prvi trening u Salt Lake Cityju uz podršku navijača Reprezentativci Bosne i Hercegovine trenirali na stadionu America First Field, Muharemović i Lukić poručili da je fokus na Švicarskoj

Izabranici selektora Sergeja Barbareza trenirali su na stadionu America First Field (RSL), gdje su imali veliku podršku navijača.

Nakon treninga, navijači su imali priliku za fotografisanje i prikupljanje autograma svojih omiljenih fudbalera.

Predstavnicima medija obratili su se reprezentativci Tarik Muharemović i Jovo Lukić.

Muharemović je istakao da ekipa mora biti maksimalno fokusirana na predstojeći meč protiv Švicarske.

"Znamo kakva je ekipa Švicarska i ne trebamo gledati na to što su igrali neriješeno protiv Katara. Mi trebamo da gledamo na nas, da pobijedimo tu utakmicu. Da se vratimo na onaj kolosijek kako smo igrali protiv Rumunije, Velsa i Italije. Zanima nas samo da prođemo grupu, pobijedimo što više utakmica i odemo što dalje na Svjetskom prvenstvu. Kao što vidite, ne smijemo ni jednog protivnika potcijeniti", rekao je Muharemović.

Sličnog stava bio je i Lukić, koji je naglasio važnost ozbiljnog pristupa.

"Moramo maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici protiv Švicarske ako želimo da dođemo do pozitivnog rezultata. To je kvalitetna ekipa, pokazali su to protiv Katara gdje su imali više od igre iako nisu pobijedili. Imamo i mi kvalitet, daćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti šta će se desiti", izjavio je Lukić.

"Zmajevi" će u Salt Lake Cityju odraditi još dva treninga do utakmice protiv Švicarske, koja je na rasporedu 18. juna u Los Angelesu.