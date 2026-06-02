"Zmajevi" krenuli preko Atlantika: Reprezentacija BiH otputovala na Svjetsko prvenstvo u SAD Ekspedicija Bosne i Hercegovine prvo je otputovala za Frankfurt, odakle će produžiti let prema St. Louisu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine rano jutros je s Međunarodnog aerodroma Sarajevo krenula na put prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će ubilježiti svoj drugi historijski nastup na smotri najboljih selekcija svijeta, javlja Anadolu.

Ekspedicija Bosne i Hercegovine prvo je otputovala za Frankfurt, odakle će produžiti let prema St. Louisu. Upravo na tom odredištu izabranike Sergeja Barbareza u subotu očekuje posljednja provjera pred Mundijal, a protivnik će im biti selekcija Paname.

Među igračima je vladala odlična atmosfera, a reprezentativce BiH na put je ispratio i Osman Hadžikić, koji je zbog povrede u posljednji tren morao otpasti s konačnog spiska irgrača, no došao je pružiti podršku kolegama. Na aerodromu se okupila i grupa vjernih navijača koji su iskoristili priliku za fotografisanje i autograme s reprezentativcima.

Po dolasku u SAD "zmajeve" očekuje posljednja provjera s Panamom, bh. tim se seli u Toronto, koji će im biti baza i uvodna stanica za grupnu fazu Svjetskog prvenstva. Bosna i Hercegovina je smještena u grupu B, a protivnici u borbi za nokaut fazu biće im Kanada, Švicarska i Katar.

"Zmajevi" otvaraju turnir duelom protiv domaćina Kanade u Torontu, nakon čega se sele na tlo SAD-a gdje će odigrati preostala dva susreta. Meč protiv Švicarske na programu je 18. juna u Inglewoodu, dok će grupnu fazu zaključiti 24. juna u Seattleu protiv Katara.

Selektor Sergej Barbarez na raspolaganju u Americi ima 27 fudbalera, golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas; odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Arjan Malić; vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević; Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko.