Zlatko Dalić više nije selektor Hrvatske: Odlazim ispunjenog srca i ponosan na sve što smo ostvarili Najuspješniji hrvatski selektor završio skoro devetogodišnji mandat obilježen svjetskim srebrom i bronzom

Zlatko Dalić više neće biti selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske, nakon što je predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijana Kustića obavijestio da je sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine zaključio svoj put na klupi “vatrenih“.

Na sastanku u sjedištu HNS-a Dalić je saopćio odluku o odlasku nakon gotovo devet godina vođenja hrvatske reprezentacije, tokom kojih je postao najuspješniji i najdugovječniji selektor u historiji hrvatskog fudbala, navodi se u saopćenju na službenoj stranici HNS-a.

Dalić je s Hrvatskom osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, kao i srebrnu medalju u UEFA Ligi nacija 2023. godine. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je izborila nastupe i na evropskim prvenstvima 2020. i 2024. godine, kao i plasman na Mundijal 2026.

“Izbornička uloga zahtijeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga“, rekao je Dalić.

Istakao je da, kada je preuzeo reprezentaciju, nije mogao ni sanjati uspjehe koji će uslijediti.

“Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika takmičenja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog fudbala poput onih kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom“, poručio je Dalić.

Dodao je da takvi rezultati nisu mogući bez kvaliteta, rada i vjere u ono što se radi, zahvalivši svim saradnicima, članovima stručnog štaba, ljekarima, fizioterapeutima, ekonomima i logistici HNS-a.

Posebnu zahvalnost uputio je čelnicima Saveza, navijačima i medijima koji su, kako je naveo, pomogli u stvaranju pozitivnog ozračja oko reprezentacije, kao i svojoj porodici bez čije podrške uspjeh ne bi bio moguć.

Govoreći o igračima koje je vodio, Dalić je istakao da su oni najzaslužniji za ostvarene rezultate.

“Duboko sam privilegiran što sam imao priliku voditi tako sjajne nogometaše i kvalitetne ljude, od našeg kapetana Luke Modrića preko svih senatora koji su sa mnom bili još u Rusiji pa do mladih igrača koje smo uključivali u reprezentaciju“, rekao je.

Naglasio je da je posebno ponosan na to što su igrači uvijek stavljali Hrvatsku iznad svega i svojim ponašanjem pokazivali šta znači kult reprezentacije.



Zaključio je da odlazi ponosan jer je dao doprinos najvećim uspjesima hrvatskog fudbala u historiji.

“Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem“, rekao je Dalić.

Hrvatski nogometni savez oprostio se od selektora porukom na društvenim mrežama da iza njega ostaje nezaboravan put, obilježen pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvom i borbom za Hrvatsku na terenu i izvan njega.

Dalićev mandat na klupi Hrvatske ostat će zapamćen kao najuspješnija era u historiji reprezentacije, sa tri osvojene medalje na velikim međunarodnim takmičenjima. Ukupno je Dalić na klupi Hrvatske proveo 111 utakmica uz učinak od 57 pobjeda, 26 remija i 28 poraza.