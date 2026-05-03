Završen 61. biciklistički TUR Turske: Berwick ukupni pobjednik, Crabbe slavio u završnoj etapi

ANKARA (AA) - Završena je 61. biciklistička utrka kroz Tursku (TUR 2026), a pobjednik ukupnog plasmana je Australac Sebastian Berwick iz ekipe Caja Rural-Seguros RGA.

Utrka, koja je počela 26. aprila u Cesmeu i vodila kroz Egejsku i Mediteransku obalu, okončana je etapom u Ankari. Berwick je do ukupne pobjede stigao vremenom 26 sati, 34 minute i 19 sekundi, osvojivši i tirkiznu majicu namijenjenu lideru generalnog plasmana.

Drugo mjesto zauzeo je Kolumbijac Ivan Ramiro Sosa iz ekipe Equipo Kern Pharma, dok je treći bio Belgijanac Kamiel Bonneu iz tima Solution Tech NIPPO Rali.

Pobjednik osme, ujedno i posljednje etape, bio je Belgijanac Tom Crabbe iz ekipe Team Flanders-Baloise, koji je dionicu dugu 108,4 kilometra završio za 2 sata, 11 minuta i 35 sekundi.

U ostalim kategorijama, Berwick je osvojio i crvenu majicu za najboljeg brdskog vozača, dok je Crabbe ponio zelenu majicu za najboljeg sprintera. Bijelu majicu u kategoriji "Turske ljepote" osvojio je turski biciklista Mustafa Tarakci iz Konya, dok je ekipno najbolji bio tim XDS Astana.

Berwick je nakon utrke izjavio da je izuzetno zadovoljan ostvarenim rezultatom i uspješnim završetkom prvog dijela sezone.

"Presretan sam što sam sezonu za tim završio ovako velikim uspjehom. Posljednje dvije etape bile su izuzetno teške, ali bez mog tima ovo ne bih uspio", rekao je, dodajući da mu pobjeda daje veliko samopouzdanje za nastavak sezone.

Crabbe je istakao da je iza njega nevjerovatna sedmica, naglašavajući da mu tri etapne pobjede i osvojena zelena majica daju dodatno samopouzdanje.

"Pokušavao sam dati svoj maksimum i biti konkurentan, a tri pobjede su izvanredan rezultat. Ovo mi mnogo znači za nastavak sezone", kazao je belgijski biciklista.

Dodao je i da ga je posebno impresionirala prirodna ljepota Turske, te da bi se rado ponovo takmičio na ovoj utrci.