Povlačenje Carlosa Alcaraza i povratak Serene Williams među glavnim su pričama na početku turnira

Wimbledon otvoren s rekordnim nagradnim fondom i novim sistemom video pregleda Povlačenje Carlosa Alcaraza i povratak Serene Williams među glavnim su pričama na početku turnira

Teniski turnir Wimbledon otvoren je u ponedjeljak u Londonu, čime je počelo 139. izdanje najstarijeg Grand Slam turnira na svijetu, uz rekordni nagradni fond, novu tehnologiju za suđenje i povratak velikih zvijezda.

Turnir traje od 29. juna do 12. jula u All England Clubu na travnatim terenima, a u muškom i ženskom pojedinačnom žrijebu učestvuje po 128 igrača. Prva dva dana rezervisana su za mečeve prvog kola.

Ovogodišnje izdanje donosi ukupan nagradni fond od 74,5 miliona eura (oko 85,05 miliona dolara), što je povećanje od 20 posto u odnosu na 2025. godinu i najveći godišnji rast u historiji Wimbledona. Pobjednici u pojedinačnoj konkurenciji osvojit će 4,2 miliona eura, dok će poraženi u prvom kolu dobiti 92.900 eura.

Jedna od najznačajnijih novina ove godine je uvođenje videopregleda odluka glavnog sudije. Po prvi put u historiji Wimbledona igrači mogu tražiti pregled određenih odluka na centralnom terenu, terenu broj 1 i još četiri glavna terena tokom mečeva u pojedinačnoj konkurenciji. Broj zahtjeva za pregled nije ograničen.

Sistem se odnosi na određene odluke poput "not up", ometanja protivnika i pojedinih odluka koje završavaju poen. Elektronsko određivanje linija ostaje na snazi na svim terenima i ne može se osporavati, ali su na semafore dodani vizuelni indikatori koji prikazuju aut i servis-greške.

Organizatori su zadržali i pravilo o visokim temperaturama uvedeno prošle godine, koje omogućava desetominutnu pauzu u mečevima pojedinačne konkurencije kada indeks toplotnog stresa dostigne 30,1 stepen Celzijusa, zbog rastuće zabrinutosti za sigurnost igrača u ekstremnim vremenskim uslovima.

Muški žrijeb počinje bez jedne od najvećih zvijezda. Španski teniser Carlos Alcaraz povukao se zbog povrede zgloba i nije nastupao od aprila.

Njegovo odsustvo dodatno jača poziciju aktuelnog šampiona Jannika Sinnera, koji u turnir ulazi kao glavni favorit nakon osvajanja titule 2025. godine. Ipak, analitičari očekuju snažan otpor drugih vodećih igrača i bivših šampiona na brzoj travnatoj podlozi.

Jedna od najpraćenijih priča turnira je povratak Serena Williams, koja je dobila pozivnicu organizatora i prvi put od 2022. godine nastupa u pojedinačnoj konkurenciji. Osvajačica 23 Grand Slam titule svoj prvi meč igra u utorak.

Turska teniserka Zeynep Sonmez također je izborila plasman u drugo kolo nakon pobjede nad američkom teniserkom Ann Li u svom prvom meču, nastavljajući uspon kao vodeća predstavnica Turske u ženskom tenisu. Prošle godine ispisala je historiju postavši prva turska teniserka koja je stigla do trećeg kola Wimbledona.