Svjetsko prvenstvo FIFA-e 2026. najskuplji je turnir u historiji za navijače kada se uzmu u obzir cijene ulaznica, prijevoza i smještaja

Vrtoglave cijene ulaznica, putovanja i hotela udaljavaju navijače od Svjetskog prvenstva Svjetsko prvenstvo FIFA-e 2026. najskuplji je turnir u historiji za navijače kada se uzmu u obzir cijene ulaznica, prijevoza i smještaja

Cijene ulaznica, avionskih karata i smještaja za Svjetsko prvenstvo FIFA-e 2026. godine ozbiljno opterećuju budžete navijača, koji se istovremeno suočavaju i s ekstremnim vrućinama u zemljama domaćinima SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Svjetsko prvenstvo pokazalo se kao najskuplji turnir do sada za ljubitelje nogometa.

Temperature u SAD-u, Kanadi i Meksiku u prosjeku prelaze 30 stepeni Celzijusa, ali vrućina nije jedino što "prži" navijače.

Pristalice koje su prisustvovale utakmici Brazila i Maroka na stadionu New York New Jersey izjavile su da ih nogometna groznica skupo košta.

Na toj utakmici nije bilo praznih mjesta među 80.000 gledalaca, iako su na pojedinim utakmicama u drugim saveznim državama, koje su privukle manje turista, primijećene prazne stolice.

Među njima je bila i utakmica Španije i Zelenortskih Ostrva na stadionu u Atlanti, gdje su pojedini navijači turnir opisali kao najskuplje Svjetsko prvenstvo u historiji.

Posebno su ga kritikovali navijači koji su doputovali u SAD.

Najjeftinija ulaznica za finale Svjetskog prvenstva 2026. u SAD-u deset puta je skuplja od najjeftinije ulaznice za finale Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru.

- Navijači se od vrućine štite šeširima i kišobranima -

Utakmice na Svjetskom prvenstvu 2026, jednom od najtoplijih turnira posljednjih godina, igraju se na izuzetno visokim temperaturama.

Navijači koji utakmice prate u fan zonama koriste kišobrane i šešire kako bi se zaštitili od sunca.

- Ogroman rast cijena hotelskog smještaja -

U SAD-u se navodi da su cijene hotelskog smještaja u gradovima domaćinima tokom turnira više nego udvostručene.

U mnogim gradovima u kojima se igraju utakmice čak i noćenje u hotelu s dvije ili tri zvjezdice u prosjeku košta više od 300 eura po noći.

Cijene hotela u 11 američkih gradova domaćina zabilježile su ogroman rast tokom prvenstva.

Navodi se da su troškovi smještaja u gradovima poput New Yorka, Miamija, Dallasa i Los Angelesa porasli u prosjeku za 300 posto.

U pojedinim gradovima cijena noćenja u hotelima s četiri ili pet zvjezdica premašila je 500 dolara.

Osim hotela, značajno su porasle i cijene iznajmljivanja kuća.

- Udaljenosti i cijene letova predstavljaju izazov za navijače -

Dok navijači iz cijelog svijeta planiraju letove prema američkim gradovima domaćinima, visoke cijene avionskih karata dodatno otežavaju putovanja.

Geografska udaljenost mnogih zemalja učesnica od SAD-a značajno utiče na trajanje letova i cijene karata.

Cijene domaćih letova unutar SAD-a porasle su između 50 i 100 posto u odnosu na prošlu godinu.

Letovi prema Miamiju sada su 65 posto skuplji nego 2025. godine.

- Festival za bogate -

Iznos koji navijač mora izdvojiti samo za ulaznice od grupne faze do finala može premašiti 7.000 dolara. Kada se tome dodaju troškovi putovanja i smještaja, ukupni iznos može biti pet puta veći nego za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru.

Prema riječima navijača, ovo više nije festival nogometa, već festival za bogate.

Komentarišući činjenicu da najjeftinija ulaznica za utakmicu otvaranja u SAD-u košta oko 1.000 dolara, američki predsjednik Donald Trump rekao je: "Iskreno, ni ja je ne bih platio."

Turnir se prvi put održava u tri države i uz učešće 48 reprezentacija.

Počeo je 11. juna utakmicom Meksika i Južne Afrike na stadionu u Mexico Cityju, a završit će 19. jula na stadionu New York New Jersey nakon gotovo šest sedmica takmičenja.

Ukupno će biti odigrane 104 utakmice na 16 stadiona kroz četiri vremenske zone, a SAD će biti domaćin 78 utakmica.

- Ulaznice za utakmicu otvaranja znatno skuplje -

Za Svjetsko prvenstvo 2026. cijene ulaznica podijeljene su u četiri kategorije, pri čemu ulaznice za utakmicu otvaranja počinju od 560 dolara, dok najskuplje dostižu 2.735 dolara.

Na prethodnom prvenstvu u Kataru cijene za utakmicu otvaranja kretale su se od 55 do 618 dolara.

Prosječna cijena ulaznice za utakmice grupne faze ovogodišnjeg turnira iznosi oko 400 dolara.

U Kataru su cijene za grupnu fazu bile između 11 i 220 dolara.

- Finale gotovo deset puta skuplje -

Najjeftinija ulaznica za finale Svjetskog prvenstva 2026. u SAD-u gotovo je deset puta skuplja od najjeftinije ulaznice za finale u Lusailu u Kataru 2022. godine.

Najjeftinija ulaznica za finale košta 2.030 dolara, dok najskuplja dostiže 6.370 dolara.

Najjeftinija ulaznica za finale 2022. koštala je 206 dolara, a najskuplja 1.607 dolara.

Na službenoj FIFA-inoj platformi za preprodaju ulaznica pojedine karte za finale oglašavane su po cijeni većoj od dva miliona dolara.

- Kritike na račun prodaje ulaznica -

Nagli rast cijena postao je jedno od najspornijih pitanja vezanih za Svjetsko prvenstvo 2026.

FIFA je prvi put uvela sistem dinamičkog određivanja cijena, koji omogućava promjene cijena u zavisnosti od potražnje.

Navijačke organizacije kritikovale su i, kako navode, nedostatak transparentnosti u vezi s dostupnošću ulaznica, cijenama i raspodjelom mjesta.

Zbog toga su reagovali i pravosudni organi u SAD-u. Glavni tužioci saveznih država New York i New Jersey pokrenuli su istragu o FIFA-inim praksama prodaje ulaznica za utakmice na stadionu New York New Jersey.

Istraga se fokusira na pritužbe navijača da su možda dovedeni u zabludu u vezi s lokacijama sjedišta i kategorijama ulaznica nakon izmjena rasporeda sjedenja tokom prodajnog procesa.

- Football Supporters Europe protiv FIFA-ine politike -

Krajem marta organizacija Football Supporters Europe i organizacija Euroconsumers podnijele su žalbu Evropskoj komisiji, tvrdeći da je FIFA zloupotrijebila svoj monopolistički položaj nametanjem pretjerano visokih cijena ulaznica i nepravednih uslova kupovine.

Organizacije smatraju da su cijene ulaznica porasle daleko iznad nivoa prethodnih svjetskih prvenstava te su kritikovale korištenje dinamičkog određivanja cijena.

Također su izrazile zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti u vezi s dostupnošću ulaznica, lokacijama sjedišta i cijenama.

Prema njihovim navodima, dio jeftinijih ulaznica koje je FIFA promovisala uglavnom više nije bio dostupan kada je počela opća prodaja, dok su navijači često imali ograničene informacije o mjestima sjedenja prije kupovine.

"FIFA ima monopol nad prodajom ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. i iskoristila je taj položaj da navijačima nametne uslove koji nikada ne bi bili prihvatljivi na konkurentnom tržištu", navodi se u zajedničkom saopćenju.

"Za mnoge je ovo iskustvo koje se događa jednom u životu; pošten i transparentan pristup ulaznicama od suštinske je važnosti."