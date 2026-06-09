Postupanje prema delegacijama Irana, Iraka, Senegala i Uzbekistana, svih kvalifikanata za Svjetsko prvenstvo, kao i šutnja FIFA-e o incidentima, izazivaju široke kritike u sportskoj zajednici

Vizne zabrane i sigurnosni incidenti bacili sjenku na Svjetsko prvenstvo 2026: FIFA pod kritikama zbog šutnje Postupanje prema delegacijama Irana, Iraka, Senegala i Uzbekistana, svih kvalifikanata za Svjetsko prvenstvo, kao i šutnja FIFA-e o incidentima, izazivaju široke kritike u sportskoj zajednici

Samo nekoliko dana prije početka Svjetskog prvenstva u nogometu 2026, nekoliko zemalja se našlo u centru pažnje ne zbog svojih priprema na terenu, već zbog viznih sporova, dugih ispitivanja i pojačanih sigurnosnih procedura, javlja Anadolu.

Postupanje prema delegacijama nacionalnih timova Irana, Iraka, Senegala i Uzbekistana, koje su se sve kvalifikovale za turnir, kao i odluka SAD-a da uskrati ulazak somalijskom sudiji kojeg je imenovala FIFA, izazvali su široke kritike u sportskom svijetu.

FIFA se suočava sa sve većom kritikom zbog šutnje tokom događaja i zbog nereagovanja na događaje za koje mnogi kritičari kažu da su u suprotnosti s inkluzivnim duhom globalnog sportskog događaja.

- Za 13 Iranaca odbijene vize, trening kamp premješten -

Iranski fudbaleri su među onima koje su najviše pogodile nedavne tenzije na Bliskom istoku, dok je FIFA uglavnom ostala po strani.

Iran, koji je u grupi "G" zajedno s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom, naišao je na poteškoće vezane za vize sa SAD-om, gdje bi trebale biti odigrane utakmice grupne faze.

Nakon opsežnih provjera, američke vlasti su odobrile vize igračima, glavnom treneru Emiru Ghalenoiju i nekoliko članova trenerskog osoblja, ali su odbile zahtjeve za vize koje je podnijelo 13 administrativnih i tehničkih radnika.

Nakon kašnjenja i neizvjesnosti, Iran je premjestio svoj trening kamp iz Arizone u Tijuanu u Meksiku. Iako će tim putovati u SAD na svoje tri utakmice grupne faze, delegaciji nije bilo dozvoljeno da ostane u zemlji izvan tih utakmica.

- Irački napadač ispitivan sedam sati -

Kontroverzu oko iranskih viznih problema pratili su izvještaji da je iračka zvijezda Aymen Hussein bio podvrgnut satima ispitivanja po dolasku u SAD, što je izazvalo kritike FIFA-e zbog nedostatka reakcije.

Hussein, jedan od ključnih iračkih igrača, navodno je ispitivan otprilike sedam sati na međunarodnom aerodromu O'Hare u Chicagu. Irački mediji objavili su da mu je i mobilni telefon oduzet radi pregleda.

U odvojenom incidentu, službenom fotografu nacionalnog tima odbijen je ulazak u SAD.

Irak će se prvi put pojaviti na Svjetskom prvenstvu od 1986. godine.

- Somalijskom sudiji odbijen ulazak -

Incidenti prije turnira nisu bili ograničeni samo na igrače i službene osobe tima.

Somalijskom sudiji Omaru Abdulkadiru Artanu, kojeg je FIFA odabrala da sudi na Svjetskom prvenstvu, odbijen je ulazak nakon što je prošao procedure provjere na međunarodnom aerodromu u Miamiju.

Artan, kojeg je Afrička fudbalska konfederacija proglasila sudijom godine za 2025. godinu, također je bio spreman postati prvi somalijski sudija koji će suditi na Svjetskom prvenstvu.

- Stroge sigurnosne mjere za Senegal i Uzbekistan -

Nacionalne reprezentacije Senegala i Uzbekistana također su privukle pažnju uoči turnira zbog strogih sigurnosnih procedura koje su uvedene u SAD-u.

Videosnimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju senegalske igrače kako prolaze detaljne individualne sigurnosne provjere nakon slijetanja u zemlju prije nego što im je dozvoljeno da prođu kroz terminal.

Slične scene pojavile su se i u vezi s nacionalnom reprezentacijom Uzbekistana. Snimci pokazuju članove delegacije kako se podvrgavaju sigurnosnim provjerama u pratnji policijskih pasa prije nego što im je dozvoljeno da uđu na stadion u New Yorku na prijateljsku utakmicu protiv Holandije.

Mjere nametnute Uzbekistanu, koji prvi put nastupa na Svjetskom prvenstvu, također su izazvale široku debatu na društvenim mrežama.