- Fudbalski savez Velsa saopćio da povlači podršku kandidaturi Giannija Infantina za ponovni izbor na čelo FIFA-e - FIFA i njene članice su čuvari igre, odgovorni za njen dugoročni rast, razvoj i održivost, saopćio je savez

Vels prva reprezentacija koja je povukla podršku Infantinovoj kandidaturi za predsjednika FIFA-e - Fudbalski savez Velsa saopćio da povlači podršku kandidaturi Giannija Infantina za ponovni izbor na čelo FIFA-e - FIFA i njene članice su čuvari igre, odgovorni za njen dugoročni rast, razvoj i održivost, saopćio je savez

Fudbalski savez Velsa saopćio je u ponedjeljak da povlači podršku kandidaturi Giannija Infantina za ostanak na mjestu predsjednika FIFA-e.

Savez je za Sky News potvrdio "povlačenje podrške kandidaturi gospodina Giannija Infantina za ponovni izbor za predsjednika FIFA-e za mandatni period 2027-2031", čime je postao prvo nacionalno tijelo koje je to učinilo.

"FIFA i njene članice su čuvari igre, odgovorni za njen dugoročni rast, razvoj i održivost. Za to je potrebno rukovodstvo koje u svim svojim odlukama stavlja našu igru na prvo mjesto", saopćilo je upravljačko tijelo.

Odluka je uslijedila nakon što je FIFA u petak odustala od svog prijedloga FIFA Forward Enterprise (FFE) nakon širokog protivljenja konfederacija i nacionalnih saveza planovima da se omogući manjinsko privatno ulaganje u novu podružnicu koja bi upravljala komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva i drugih FIFA takmičenja.

Konfederacija nogometnih saveza Sjeverne, Srednje Amerike i Kariba (CONCACAF) tokom vikenda dodatno je pojačala pritisak na Infantina, pozivajući na "sveobuhvatno preispitivanje" njegovog predsjedavanja.

"Ovaj nedavni jednostrani i očigledan čin lošeg upravljanja i rukovođenja slijedi obrazac pogrešnih poteza i sličnog ponašanja. Sveobuhvatno preispitivanje ovog predsjedavanja je neophodno", saopćio je CONCACAF.

UEFA je u subotu također pozdravila povlačenje prijedloga FIFA-e, ali je saopćila da je taj slučaj ozbiljno narušio povjerenje u rukovodstvo krovne svjetske fudbalske organizacije.

"Trenutno rukovodstvo FIFA-e nije izgubilo samo povjerenje UEFA-e već i mnogih drugih članova nogometne porodice", saopćila je UEFA.

Evropsko upravljačko tijelo navelo je da će u narednim sedmicama raditi sa svojim članicama i drugim konfederacijama na ispitivanju načina na koji je prijedlog nastao te razvijanju zaštitnih mjera kako bi se spriječilo da se slična situacija ponovi.