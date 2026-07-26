Sepang će ugostiti utrku od 2. do 4. oktobra nakon dogovora kojim je sačuvano mjesto VN Bahreina u kalendaru za 2026. godinu

Velika nagrada Bahreina u Formuli 1 bit će održana u Maleziji u oktobru Sepang će ugostiti utrku od 2. do 4. oktobra nakon dogovora kojim je sačuvano mjesto VN Bahreina u kalendaru za 2026. godinu

Velika nagrada Bahreina u Formuli 1 za 2026. godinu bit će održana na Međunarodnoj stazi Sepang u Maleziji na osnovu posebnog jednogodišnjeg sporazuma kojim je omogućeno da utrka ostane dio šampionata, saopćile su u nedjelju Formula 1 i Međunarodna automobilska federacija (FIA).

"Događaj pod zvaničnim nazivom Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix u Maleziji održat će se od 2. do 4. oktobra, između utrka za Veliku nagradu Azerbejdžana i Singapura", navodi se u zajedničkom saopćenju Formule 1 i FIA-e.

Formula 1 je saopćila da ovaj aranžman omogućava održavanje Velike nagrade Bahreina u 2026. godini, dok ostatak kalendara sezone ostaje nepromijenjen.

Sporazum su postigli Formula 1, FIA, vlada Bahreina i vlada Malezije, navodi se u saopćenju.

Organizatori su istakli da će ovim dogovorom biti sačuvana utrka koja se u suprotnom ne bi održala u narednoj sezoni.

Informacije o prodaji ulaznica bit će objavljene naknadno, saopćila je Formula 1.

Odluka dolazi u trenutku kada je Bahrein pogođen regionalnim sigurnosnim tenzijama. Posljednjih sedmica ova zaljevska država bila je meta ponovljenih napada dronovima i raketama iz Irana u sklopu oružanih sukoba između Teherana i Washingtona.