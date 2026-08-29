Nastavit ćemo našu borbu za Trabzonspor s istom vjerom, istom odlučnošću i istim osjećajem odgovornosti, kazao je glavni trener

Uprava odbila ostavku: Fatih Tekke ostaje na klupi Trabzonspora nakon debakla Nastavit ćemo našu borbu za Trabzonspor s istom vjerom, istom odlučnošću i istim osjećajem odgovornosti, kazao je glavni trener

Glavni trener Trabzonspora Fatih Tekke izjavio je u petak da će nastaviti voditi turski klub s odlučnošću nakon što je uprava odbila njegovu ostavku nakon eliminacije tima iz doigravanja UEFA Evropske lige, javlja Anadolu.

Tekke je u izjavi na web stranici kluba rekao da je odlučio podnijeti ostavku na vlastitu inicijativu usljed "emocionalnih previranja" nakon poraza od mađarskog Ferencvarosa rezultatom 4:0.

Tekke se zahvalio predsjedniku Trabzonspora Ertugrulu Doganu, upravi, igračima i trenerskom osoblju na podršci.

"Također bih se želio zahvaliti našem predsjedniku, gospodinu Ertugrulu Doganu, koji mi je od jučer pokazao povjerenje i podršku, kao i našem upravnom odboru, mojim igračima i mom trenerskom osoblju. Imamo vrlo jak i vrlo vrijedan tim. Kao što sam rekao jučer, bit ćemo vrlo dobar tim. Pozabavit ćemo se našim nedostacima, postajat ćemo sve jači svakim danom koji prolazi i boriti se kako Trabzonspor zaslužuje."

Tekke je rekao da klub ima velike ciljeve u ligi i u Evropi.

"Vjerujem u snagu ovog tima, u karakter mojih igrača i u ono što možemo zajedno postići. Sada je vrijeme da podvučemo crtu ispod sinoćnjeg rezultata i pogledamo naprijed. Vrijeme je da se zajedno borimo, zajedno ustanemo i ujedinimo iza pobjeda koje ćemo zajedno postići. Nastavit ćemo našu borbu za Trabzonspor s istom vjerom, istom odlučnošću i istim osjećajem odgovornosti."

Bivši 48-godišnji kapiten Trabzonspora objavio je ostavku u četvrtak nakon što je tim pretrpio poraz od Ferencvarosa rezultatom 4:0 u gostima i eliminisan iz runde doigravanja UEFA Evropske lige.

Upravni odbor Trabzonspora kasnije je odbio njegovu ostavku, rekavši da će Tekke ostati na čelu i voditi tim u predstojećoj utakmici turske Superlige protiv Amedspora.

Tekke je preuzeo Trabzonspor u martu 2025. godine i prošle sezone je vodio klub s Crnog mora do trećeg mjesta u turskoj Superligi sa 69 bodova, kao i do titule osvajača Turskog kupa.