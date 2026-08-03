Evropska fudbalska federacija upozorila čelnika FIFA-e da ne uništava dokumentaciju povezanu s napuštenim projektom privlačenja privatnih investitora

UEFA zaprijetila pravnim postupkom Infantinu i Joshu Kushneru zbog plana prodaje udjela FIFA-e Evropska fudbalska federacija upozorila čelnika FIFA-e da ne uništava dokumentaciju povezanu s napuštenim projektom privlačenja privatnih investitora

Evropska fudbalska federacija (UEFA) zaprijetila je predsjedniku Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Gianniju Infantinu pravnim postupkom zbog plana prodaje udjela u komercijalnim pravima FIFA-inih takmičenja, uključujući Svjetsko prvenstvo, objavio je britanski list "Telegraph".

Prema navodima lista, UEFA je upozorila Infantina da ne uništava bilo kakve materijale povezane s planom prodaje, dok je istovremeno uputila dopise Joshu Kushneru, Gregu Maffeiju, banci JPMorgan i kompaniji OpenEconomics.

U dopisima se navodi da UEFA "aktivno razmatra pravne postupke, arbitražu i/ili regulatorne prijave" u vezi s projektom FIFA Forward Enterprise (FFE), koji je u međuvremenu napušten.

Izvještaj je objavljen dan nakon što je UEFA saopćila da je aktuelno rukovodstvo FIFA-e izgubilo povjerenje velikog dijela fudbalske zajednice, istovremeno pozdravljajući odluku svjetske fudbalske federacije da odustane od kontroverznog plana prodaje udjela u svojim takmičenjima privatnim investitorima.

"Trenutno rukovodstvo FIFA-e nije izgubilo samo povjerenje UEFA-e, već i mnogih drugih članova fudbalske porodice", navela je UEFA u saopćenju objavljenom u subotu.

Evropska federacija dodala je da su njen prijedlog jednoglasno odbacile članice UEFA-e, kao i mnoge druge federacije i konfederacije različitih veličina širom svijeta.

UEFA je zahvalila navijačima, ligama, klubovima, igračima, nacionalnim savezima, konfederacijama, političkim liderima i komentatorima koji su se usprotivili prijedlogu i pokazali Infantinu da fudbal nije na prodaju.

FIFA je prošle sedmice objavila inicijativu u okviru koje je Josh Kushner, čija je investicijska kompanija Thrive Eternal navedena kao potencijalni vodeći investitor, trebao učestvovati u grupi koja bi formirala FIFA Football Entertainment (FFE).

Kushner je mlađi brat Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Predloženom konzorciju trebao se pridružiti i Greg Maffei, izvršni direktor kompanije Bann Ventures i dugogodišnji medijski rukovodilac koji je ranije bio predsjednik i izvršni direktor Liberty Media tokom njenog preuzimanja i vlasništva nad Formulom 1.

FIFA je također navela JPMorgan i OpenEconomics među organizacijama koje su trebale pomoći u pronalasku potencijalnih investitora.

Plan je izazvao protivljenje dijela fudbalske javnosti zbog zabrinutosti oko komercijalizacije sporta i mogućeg utjecaja privatnog kapitala na upravljanje najvažnijim takmičenjima.