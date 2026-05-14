U Srbiji počeo Međunarodni bokserski turnir „Beogradski pobjednik"

Međunarodni bokserski turnir „Beogradski pobjednik“ otvoren je u Obrenovcu, a na ovogodišnjem, 63. izdanju učestvuju 183 takmičara iz 24 države, saopćio je u četvrtak Bokserski savez Srbije.

Tokom prvog dana takmičenja planirane su 52 borbe u dva ringa, dok će se turnir nastaviti narednih dana uz učešće boksera i bokserki iz Evrope i svijeta.

Organizatori navode da turnir okuplja vrhunske sportiste, uključujući osvajače evropskih, svjetskih i olimpijskih medalja, kao i mlade talente. U muškoj konkurenciji nastupa 114 boksera, dok se u ženskoj konkurenciji takmiči 69 bokserki.

Reprezentaciju Srbije predstavlja ukupno 25 takmičara, od kojih je 12 boksera i 13 bokserki.

Među prvim borbama izdvajaju se nastupi Omer Ametović, koji se takmiči u kategoriji do 55 kilograma, kao i Nikola Maksimović u istoj težinskoj kategoriji.

Na turniru učestvuju sportisti iz više zemalja, uključujući Jermeniju, Azerbejdžan, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Kanadu, Kubu, Češku, Španiju, Grčku, Mađarsku, Italiju, Kazahstan, Južnu Koreju, Saudijsku Arabiju, Moldaviju, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Filipine, Sloveniju, Rumuniju, Srbiju, Tursku, Ukrajinu i Vels.

Turnir „Beogradski pobjednik“ jedan je od tradicionalnih međunarodnih bokserskih događaja u regionu i predstavlja priliku za nadmetanje i pripremu sportista za predstojeća velika takmičenja.