U Nišu počeo prvi F4 turnir Košarkaške lige Srbije Finale će biti odigrano u nedelju 31. maja

Polufinalnim mečom između Partizana i FMP-a u sportskoj hali “Čair” u Nišu u petak je počeo prvi F4 turnir Košarkaške lige Srbije, javlja Anadolu.



O šampionu Srbije prvi put se odlučuje završnim turnirom četiri ekipe, umesto dosadašnjeg plej-of sistema.



Drugo polufinale između Crvene zvezde i Spartaka na programu je od 20 sati.



F4 turniru prethodila je plej-in faza u kojoj su se po sistemu četvrtfinala na dve dobijene utakmice borili klubovi iz ABA lige i najbolje ekipe regularnog dela Košarkaške lige Srbije. Titulu brani Partizan.



Posle odmora u subotu, finale će biti odigrano u nedelju 31. maja u 20 sati.



Ulaznice za halu “Čair”, gde se godinama održava i završnica Kupa Radivoja Koraća, prodavane su isključivo u kompletima, po cenama od 4.000 do 9.000 dinara.