Olimpijski šampion savladao Italijana Maura Nespolija rezultatom 6:0 u finalu discipline zakrivljeni luk (recurve) za muškarce

Turski strijelac Mete Gazoz osvojio zlato na Svjetskom kupu u streličarstvu u Madridu Olimpijski šampion savladao Italijana Maura Nespolija rezultatom 6:0 u finalu discipline zakrivljeni luk (recurve) za muškarce

Turski streličar Mete Gazoz osvojio je u nedjelju zlatnu medalju u četvrtoj fazi Svjetskog kupa u streličarstvu u Španiji, javlja Anadolu.

Gazoz se suočio sa Italijanom Maurom Nespolijem u muškom finalu discipline zakrivljeni luk na turniru u glavnom gradu Madridu, saopštio je Turski streličarski savez.

Turski strijelac je osigurao pobjedu rezultatom 6:0 nakon što je dobio tri seta sa 29:27, 30:25 i 26:25, završivši madridsku fazu Svjetskog kupa na samom vrhu.