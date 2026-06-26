Košarkaški klub iz Istanbula vraća se u najjače evropsko takmičenje prvi put nakon sezone 2012/13.

Turski košarkaški klub Besiktas ulazi u Euroligu za sezonu 2026/27. Košarkaški klub iz Istanbula vraća se u najjače evropsko takmičenje prvi put nakon sezone 2012/13.

Euroliga je u petak potvrdila da se turski Besiktas pridružio elitnom evropskom takmičenju za sezonu 2026/27, prenosi Anadolu.

"Odbor je odobrio sastav od 20 timova koji će se takmičiti u sezoni 2026/27. Eurolige, pri čemu su Paris Basketball i Besiktas Istanbul dobili jednogodišnje specijalne pozivnice", navodi se u saopštenju Eurolige.

Košarkaški klub iz Istanbula vratio se u najjače evropsko košarkaško takmičenje prvi put nakon sezone 2012/13.

Iz Eurolige su dodali da su klubovi ponovo potvrdili svoju posvećenost proširenju takmičenja na 24 tima za sezonu 2027/28.