Turski golman Altay Bayındır iz Manchester Uniteda stigao na posudbu u Celtu Vigo

Fatih Erel
07. august 2026.•Ažuriranje: 07. august 2026.
Engleski klub Manchester United poslao je na posudbu turskog reprezentativnog golmana Altaya Bayindira u španskog prvoligaša Celtu Vigo, uz opciju otkupa ugovora.
"Celta Vigo i Manchester United postigli su dogovor o posudbi Altaya Bayindira, koji uključuje opciju otkupa", saopćio je španski klub.
U Celti su podsjetili da je Bayindir postao prvi turski fudbaler u historiji Manchester Uniteda kada je 2023. godine stigao iz Fenerbahcea.
Dvadesetosmogodišnji golman direktno će otputovati u Italiju kako bi se priključio pripremnom kampu Celte Vigo pod vodstvom glavnog trenera Claudija Giraldeza.
Očekuje se da će nastupiti u prijateljskim pripremnim utakmicama protiv Sassuola i Napolija.