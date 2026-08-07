Turski golman Altay Bayındır iz Manchester Uniteda stigao na posudbu u Celtu Vigo Dogovor za 28-godišnjeg golmana uključuje opciju otkupa ugovora

Engleski klub Manchester United poslao je na posudbu turskog reprezentativnog golmana Altaya Bayindira u španskog prvoligaša Celtu Vigo, uz opciju otkupa ugovora.

"Celta Vigo i Manchester United postigli su dogovor o posudbi Altaya Bayindira, koji uključuje opciju otkupa", saopćio je španski klub.

U Celti su podsjetili da je Bayindir postao prvi turski fudbaler u historiji Manchester Uniteda kada je 2023. godine stigao iz Fenerbahcea.

Dvadesetosmogodišnji golman direktno će otputovati u Italiju kako bi se priključio pripremnom kampu Celte Vigo pod vodstvom glavnog trenera Claudija Giraldeza.

Očekuje se da će nastupiti u prijateljskim pripremnim utakmicama protiv Sassuola i Napolija.