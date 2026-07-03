Ministar sporta Osman Askin Bak i predsjednik Košarkaškog saveza Hidayet Turkoglu čestitali reprezentaciji nakon pobjede nad BiH

Turska nakon pobjede u Zenici: Ostvarili smo važan trijumf na putu ka cilju Ministar sporta Osman Askin Bak i predsjednik Košarkaškog saveza Hidayet Turkoglu čestitali reprezentaciji nakon pobjede nad BiH

Ministar omladine i sporta Republike Turske Osman Askin Bak i predsjednik Košarkaškog saveza Turske Hidayet Turkoglu čestitali su muškoj košarkaškoj reprezentaciji nakon pobjede nad Bosnom i Hercegovinom rezultatom 82:75 u petom kolu grupe C prve runde evropskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo FIBA 2027.

Bak i Turkoglu obratili su se novinarima nakon susreta odigranog u Zenici, istakavši značaj trijumfa ostvarenog na teškom gostovanju.

Ministar Bak čestitao je igračima, stručnom štabu i rukovodstvu Saveza na petoj uzastopnoj pobjedi u kvalifikacijama.

"Naši sportisti, stručni štab i rukovodstvo Saveza zaslužuju čestitke. "Dvanaest divova je ovom pobjedom ostvarilo učinak od pet pobjeda u pet utakmica grupne faze. Ponosni smo što su obradovali naš narod. U veoma neizvjesnoj utakmici selektor je svojim izmjenama još jednom pokazao kvalitet. Turska košarka je u usponu", rekao je Bak.

Dodao je da predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan prati reprezentaciju i pruža joj podršku.

"Zahvaljujemo našem predsjedniku koji nas je pozvao i prati reprezentaciju. Ovi momci su nas učinili ponosnim i nastavit će to činiti. Želimo pobjedom protiv Švicarske završiti grupu sa maksimalnim učinkom 6-0. Ovu pobjedu poklanjamo našem narodu", poručio je Bak.

Predsjednik Košarkaškog saveza Turske Hidayet Turkoglu kazao je da je njegova reprezentacija ostvarila važnu pobjedu na putu ka zacrtanom cilju.

"Znali smo da nas očekuje težak meč i upravo tako je bilo, sve do posljednjih sekundi. Najvažnije je bilo da su naši igrači bili svjesni svoje odgovornosti i to pokazali na terenu. Čestitam selektoru i igračima na važnoj pobjedi", rekao je Turkoglu.

Istakao je kako Turska želi pobjedom protiv Švicarske završiti grupnu fazu bez poraza i s prve pozicije izboriti povoljniju poziciju pred nastavak kvalifikacija.

"Turska košarka iz dana u dan napreduje. Predsjednik Republike nas redovno zove i pruža podršku, a ministar je uprkos brojnim obavezama doputovao u Bosnu i Hercegovinu kako bi bio uz reprezentaciju. Nadamo se da ćemo nastaviti u ovom ritmu", kazao je Turkoglu.