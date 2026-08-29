Poljska dobila odlučujući peti set rezultatom 15:10 i osvojila prvo mjesto u grupi A, dok je braniteljica naslova Turska završila druga

Turska izborila plasman u osminu finala EP-a u odbojci uprkos porazu od Poljske Poljska dobila odlučujući peti set rezultatom 15:10 i osvojila prvo mjesto u grupi A, dok je braniteljica naslova Turska završila druga

Turska je u petak izborila plasman u osminu finala Evropskog prvenstva u odbojci za žene 2026. uprkos porazu od Poljske rezultatom 3:2.

Braniteljica naslova završila je na drugom mjestu u grupi A nakon što je Poljska osvojila odluujući peti set rezultatom 15:10 u istanbulskoj dvorani "Sinan Erdem".

Obje ekipe su u utakmicu ušle neporažene, s po četiri pobjede iz četiri susreta pa je duel bio direktna borba za prvo mjesto u grupi.

Turska je snažno počela utakmicu i osvojila prvi set rezultatom 25:15.

Poljska je uzvratila osvajanjem drugog seta rezultatom 25:21 i izjednačila na 1:1.

Poljska je potom tijesno dobila treći set rezultatom 25:22 i došla na set od pobjede.

Turska se vratila u četvrtom setu, koji je dobila rezultatom 25:16 pa je pobjednik odlučen u tie-breaku.

Poljska je zadržala prisebnost u petom setu i slavila rezultatom 15:10, osiguravši pobjedu od 3:2 i prvo mjesto u grupi A.

Turska je završila druga i u osmini finala igrat će protiv Azerbejdžana, a datum i termin utakmice još nisu objavljeni.

Prve četiri ekipe iz svake grupe plasirat će se u nokaut fazu, koja počinje osminom finala, a potom slijede četvrtfinale, polufinale i utakmice za medalje.

Finale ženskog EuroVolleyja 2026. trebalo bi biti odigrano u Istanbulu 6. septembra.