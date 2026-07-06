Reprezentacija Turske okončala savršen niz od 6-0 u Grupi C nakon pobjede nad Švicarskom rezultatom 95:72 i plasirala se u drugi krug kao prvoplasirana.

Turska bez poraza u prvom krugu kvalifikacija za FIBA Svjetsko prvenstvo Reprezentacija Turske okončala savršen niz od 6-0 u Grupi C nakon pobjede nad Švicarskom rezultatom 95:72 i plasirala se u drugi krug kao prvoplasirana.

Turska je u ponedjeljak okončala prvi krug evropskih kvalifikacija za FIBA Svjetsko prvenstvo u košarci 2027. ubjedljivom pobjedom nad Švicarskom rezultatom 95:72, završivši takmičenje bez poraza na vrhu Grupe C.

Ovom pobjedom Turska je upisala svih šest trijumfa i zauzela prvo mjesto u grupi. Reprezentacija te zemlje je već nakon četvrte utakmice osigurala plasman u drugi krug, dok je lidersku poziciju potvrdila petom pobjedom.

Švicarska je takmičenje završila na posljednjem mjestu u grupi sa svih šest poraza.

U istoj grupi večeras će snage odmjeriti Srbija i Bosna i Hercegovina.