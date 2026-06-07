Turska: Aziz Yıldırım ponovo izabran za predsjednika Fenerbahcea, poručio da je jedinstvo ključno Najavio pojačanja i nove projekte u istanbulskom klubu

Aziz Yıldırım ponovo je izabran za predsjednika istanbulskog Fenerbahcea nakon vanredne izborne skupštine turskog kluba kluba u nedjelju, poručivši da je zajedništvo unutar kluba od presudnog značaja.

Obraćajući se nakon izbora na stadionu u Istanbulu, Yıldırım je naglasio da je „pobjednik izbora Fenerbahce“, a ne pojedinci, te pozvao na jedinstvo svih članova i pristalica kluba.

“Fenerbahceu je potrebno jedinstvo i zajedništvo. Podjele su pogrešne. Riječ je o velikoj zajednici i ne smijemo dozvoliti da je sami urušavamo”, rekao je Yıldırım.

Dodao je da će nova uprava raditi na jačanju tima i stabilizaciji finansija, najavivši pojačanja u narednih 15 dana, kao i projekte za povećanje vrijednosti kluba i proširenje stadiona.

Yıldırım je također obećao borbu za titulu i naglasio da će dugovi kluba biti izmireni u roku od godinu dana, uz poruku da niko u klubu neće biti isključen i da će fokus biti na jačanju zajedništva.

Yildirim je i ranije u više navrata bio na čelu Fenerbahcea, a trofejni klub u proteklih deceniju nije uspio osvojiti titulu prvaka Turske.