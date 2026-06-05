SAD, Kanada i Meksiko zajednički će organizovati Svjetsko prvenstvo na širokom geografskom području u 4 vremenske zone, što označava prvi put u istoriji da su turnir zajednički ugostile 3 zemlje

Tri zemlje prvi put zajednički domaćini FIFA-inog Svjetskog prvenstva u fudbalu SAD, Kanada i Meksiko zajednički će organizovati Svjetsko prvenstvo na širokom geografskom području u 4 vremenske zone, što označava prvi put u istoriji da su turnir zajednički ugostile 3 zemlje

FIFA Svjetsko prvenstvo će prvi put u historiji biti održano u tri zemlje, SAD-u, Kanadi i Meksiku, na širokom geografskom području, javlja Anadolu.

Svjetsko prvenstvo, koje je počelo u Urugvaju 1930. godine, održano je 22 puta. Međutim, po prvi put u istoriji, FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će održano u tri zemlje, a takmičit će se 48 timova.

Turnir, čiji su domaćini SAD, Meksiko i Kanada, započet će utakmicom između Meksika i Južne Afrike na stadionu Mexico City u četvrtak, 11. juna, a završit će finalom na stadionu New Jersey u New Yorku u nedjelju, 19. jula, nakon šest sedmica uzbuđenja.

Na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026. odigrat će se 104 utakmice na 16 različitih stadiona raspoređenih u četiri vremenske zone. SAD će biti domaćin 78 od ovih utakmica.

Najveći od 16 stadiona je stadion u Dallasu s kapacitetom od 94.000 mjesta, dok je najmanji u Torontu s kapacitetom od 45.000 mjesta.

– Dvije zemlje su jednom ugostile FIFA Svjetsko prvenstvo

Dvadeset i jedno od prethodna 22 FIFA Svjetska prvenstva ugostila je jedna zemlja, osim turnira 2002. godine, čiji su zajednički domaćini bili Japan i Južna Koreja.

Taj turnir, koji je ujedno bio i prvo i jedino Svjetsko prvenstvo čiji su zajednički domaćini bile dvije zemlje, označio je prvi put da je Azija ugostila ovaj mega događaj.

Brazil je osvojio Svjetsko prvenstvo 2002. godine, pobijedivši Njemačku sa 2:0 u finalu. Turska je završila na trećem mjestu na Svjetskom prvenstvu 2002. nakon što je pobijedila Južnu Koreju, jednu od zemalja domaćina.