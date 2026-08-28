Trabzonspor odbio ostavku trenera Fatiha Tekkea

Halis Sünnetci
28. august 2026.•Ažuriranje: 28. august 2026.
Trabzonspor je odbio ostavku glavnog trenera Fatiha Tekkea, koji je podnio nakon što je turski klub eliminiran od mađarskog Ferencvarosa u play-off rundi UEFA Evropske lige, saopćio je klub u petak.
U saopćenju Trabzonspora navodi se da je Tekke odlučio podnijeti ostavku zbog emocionalnog previranja izazvanog porazom od Ferencvarosa.
"Upravni odbor Trabzonspora nije prihvatio ostavku našeg glavnog trenera Fatiha Tekkea", navodi se u saopćenju. "Fatih Tekke ostaje na funkciji glavnog trenera i predvodit će naš tim u narednoj ligaškoj utakmici protiv Amedspora."
Četrdesetosmogodišnji bivši kapiten Trabzonspora objavio je ostavku u intervjuu nakon gostujućeg poraza od Ferencvarosa rezultatom 4:0.
Turski tim je eliminiran ukupnim rezultatom 5:0 nakon što je u prvoj utakmici poražen rezultatom 1:0.
"Današnji poraz je neprihvatljiv", rekao je Tekke nakon utakmice, dodajući da prije javnog objavljivanja odluke nije obavijestio čelnike kluba.
Na čelo Trabzonspora došao je u martu 2025. godine, a prošle sezone predvodio je klub s Crnog mora do trećeg mjesta u turskoj Superligi sa 69 bodova, kao i do osvajanja Turskog kupa.