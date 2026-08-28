Fatih Tekke ostaje na funkciji glavnog trenera, saopćio je klub nakon eliminacije turskog tima iz Evropske lige

Trabzonspor odbio ostavku trenera Fatiha Tekkea Fatih Tekke ostaje na funkciji glavnog trenera, saopćio je klub nakon eliminacije turskog tima iz Evropske lige

Trabzonspor je odbio ostavku glavnog trenera Fatiha Tekkea, koji je podnio nakon što je turski klub eliminiran od mađarskog Ferencvarosa u play-off rundi UEFA Evropske lige, saopćio je klub u petak.

U saopćenju Trabzonspora navodi se da je Tekke odlučio podnijeti ostavku zbog emocionalnog previranja izazvanog porazom od Ferencvarosa.

"Upravni odbor Trabzonspora nije prihvatio ostavku našeg glavnog trenera Fatiha Tekkea", navodi se u saopćenju. "Fatih Tekke ostaje na funkciji glavnog trenera i predvodit će naš tim u narednoj ligaškoj utakmici protiv Amedspora."

Četrdesetosmogodišnji bivši kapiten Trabzonspora objavio je ostavku u intervjuu nakon gostujućeg poraza od Ferencvarosa rezultatom 4:0.

Turski tim je eliminiran ukupnim rezultatom 5:0 nakon što je u prvoj utakmici poražen rezultatom 1:0.

"Današnji poraz je neprihvatljiv", rekao je Tekke nakon utakmice, dodajući da prije javnog objavljivanja odluke nije obavijestio čelnike kluba.

Na čelo Trabzonspora došao je u martu 2025. godine, a prošle sezone predvodio je klub s Crnog mora do trećeg mjesta u turskoj Superligi sa 69 bodova, kao i do osvajanja Turskog kupa.