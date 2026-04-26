Tom Crabbe pobijedio u prvoj etapi 61. Predsjedničke biciklističke utrke Turske Dvadsetogodišnji belgijski biciklista prešao je 148,7 kilometara od Cesme do Selcuka za tri sata, 23 minute i 57 sekundi

Tom Crabbe pobijedio je u nedjelju u prvoj etapi 61. Predsjedničke biciklističke utrke Turske, javlja Anadolu.

Dvadesetogodišnji biciklista tima Flandrija - Baloise osvojio je prvo mjesto na vožnji dugoj 148,7 kilometara, završivši etapu Cesme-Selcuk za tri sata, 23 minute i 57 sekundi u prekrasnom egejskom gradu Izmiru.

Belgijski biciklista je na konferenciji za novinare nakon etape rekao da je Turneja Turske njegova prva utrka u zemlji i da je znao da će to biti vruća utrka.

"U Belgiji još nismo imali ovakvo vrijeme. Znao sam i da će biti prilika za sprintere, ali osvojiti prvo mjesto je zaista lijepo", rekao je.

Crabbe je naglasio da je želio učestvovati u utrci prije godinu dana, ali nažalost nije izabran.

"Od prošle godine sam se podigao na višu razinu. Danas sam se opet trudio biti najbolja verzija sebe. Mnogo sam trenirao kako bih mogao pronaći prazninu u posljednjih 100 metara kao što sam to učinio danas. Uradio sam to svojim instinktom. Dva sprinta koja sam osvojio na početku sezone na Etoile de Bessegesu i Vuelti a Andaluciji bila su blago uzbrdo. Sretan sam što sam danas pobijedio na ravnom. Bit će duga sedmica i gladan sam još", dodao je.

Crabbeov sunarodnjak Simon Dehairs iz tima Alpecin-Premier Tech završio je drugi, dok je italijanski biciklista Davide Persico iz tima MBH Bank Ballan CSB završio utrku treći.

Dvadesetjednogodišnji Ramazan Yilmaz završio je na četvrtom mjestu. Ovo je prvi plasman među prvih pet za turskog vozača u jednoj etapi Predsjedničke turneje Turske otkako je Ahmet Orken završio peti u 3. etapi u Marmarisu 2018. godine.

To je najbolji rezultat za turskog vozača od Orkenovog drugog mjesta u 2. etapi u Izmiru 2017. godine.

Vođe su označene po četiri različite majice, pri čemu tirkiznu nosi vodeći u generalnom plasmanu, zelenu najbolji sprinter, bijelu vodeći u klasifikaciji Ljepotice Turske, a crvenu najbolji penjač, ​​poznat i kao "Kralj planina".

S ovim rezultatima, Crabbe će nositi tirkiznu i zelenu majicu, dok će poljski vozač Michal Pomorski imati crveno-bijelu majicu u drugoj etapi.

Trka će se nastaviti etapom Aydin - Marmaris (152,8 kilometara) u ponedjeljak.

Kao jedina utrka u Turskoj kategorizirana kao ProSeries događaj na kalendaru Europe Toura Međunarodne biciklističke unije (UCI), Tour of Turkiye sadrži stazu koja uključuje neke od prekrasnih mediteranskih i egejskih obalnih gradova zemlje, kao što su Izmir, Aydin, Mugla i Antalija.

Počevši od Çesmea, Izmir, a završavajući u turskoj prijestolnici Ankari, 3. maja, do kraja utrke, ukupno 161 biciklista iz 27 zemalja preći će 1.133 kilometra (704 milje) duž turske rivijere.