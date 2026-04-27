Dvadesetogodišnji vozač prešao dionicu od 152,8 km od Ajdina do Marmarisa za tri sata, 35 minuta i 32 sekunde ispred 157 biciklista

Tom Crabbe ostvario drugu uzastopnu pobjedu na 61. Predsjedničkoj biciklističkoj utrci Turske Dvadesetogodišnji vozač prešao dionicu od 152,8 km od Ajdina do Marmarisa za tri sata, 35 minuta i 32 sekunde ispred 157 biciklista

Tom Crabbe iz ekipe Flanders-Baloise ostvario je pobjedu u drugoj etapi i time osigurao dvije uzastopne pobjede na Predsjedničkoj biciklističkoj utrci Turske.

Dvadesetogodišnji biciklista prešao je stazu Ajdin - Marmaris dugu 152,8 kilometra za tri sata, 35 minuta i 32 sekunde, ispred 157 biciklista.

Crabbe, koji je povećao prednost u ukupnom poretku i poretku po bodovima, rekao je na konferenciji za medije nakon etape da je znao da će današnja etapa biti teža.

Belgijanac je naglasio da je krenuo iz pozadine, ali je uspio sustići vodeće.

"Bez ekipe u kojoj sam sada ova pobjeda ne bi bila moguća. Daju mi mnogo samopouzdanja svi u timu, ne samo osoblje nego i vozači", dodao je Crabbe.

Istakao je ulogu svog tima, navodeći da su veoma motivisani da rade za njega.

"Nisam pobijedio samo za sebe, ovo je pobjeda za cijeli tim", rekao je.

Sente Sentjens iz ekipe Alpecin-Premier Tech završio je drugi, dok je Cesar Macias iz Burgos-Burpellet-BH zauzeo treće mjesto.

- Liderske majice -

Biciklisti koji završe turu u najkraćem ukupnom vremenu, zajedno s onima koji vode u sprinterskim bodovima na svakoj etapi, nose četiri različite boje majica koje označavaju njihov plasman.

Tirkiznu majicu nosi vodeći u generalnom poretku, zelenu najbolji sprinter, bijelu lider u klasifikaciji "Ljepote Turske", a crvenu najbolji penjač, poznat i kao "kralj planina".

Ovim rezultatima belgijski vozač zadržat će tirkiznu i zelenu majicu, dok će Michal Pomorski iz ekipe ATT Investments nositi crvenu i bijelu majicu u drugoj etapi.

Osmodnevna utrka nastavlja se u utorak etapom Marmaris - Kiran dugom 132,7 kilometara.

- Tura Turske -

Kao jedina utrka u Turskoj kategorizirana kao ProSeries događaj na kalendaru Union Cycliste Internationale Europe Toura, Tura Turske obuhvata rutu koja uključuje neke od najljepših mediteranskih i egejskih obalnih gradova u zemlji, poput Izmira, Ajdin, Mugle i Antalije.

Počevši iz Cesme, u Izmiru, i završavajući u glavnom gradu Ankari 3. maja, do kraja utrke ukupno 161 biciklista iz 27 zemalja preći će 1.133 kilometra.