Mundijal se prvi put igra na 16 stadiona u tri zemlje, uz 48 reprezentacija i 104 utakmice

Svjetsko prvenstvo FIFA 2026 počinje u četvrtak Mundijal se prvi put igra na 16 stadiona u tri zemlje, uz 48 reprezentacija i 104 utakmice

Svjetsko prvenstvo FIFA 2026, koje će se prvi put održati u tri zemlje i uz učešće 48 reprezentacija, počinje u četvrtak.

Turnir, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, počinje 11. juna uvodnom utakmicom između Meksika i Južne Afrike na stadionu u Mexico Cityju, a završit će 19. jula na stadionu MetLife u East Rutherfordu, u blizini New Yorka, nakon šest sedmica takmičenja.

Ukupno će biti odigrane 104 utakmice na 16 stadiona u četiri različite vremenske zone. SAD će ugostiti 78 utakmica.

Najveći od 16 stadiona je Dallas sa kapacitetom od 94.000 mjesta, dok je najmanji u Torontu sa 45.000 mjesta.

Ukupno 1.248 igrača iz 48 zemalja učestvovat će na Svjetskom prvenstvu FIFA 2026.

Vrijedna pažnje je i razlika u godinama od više od 25 godina između najstarijeg igrača Craiga Gordona (43 godine i 162 dana, Škotska) i najmlađeg Gilberta More (17 godina i 240 dana, Meksiko).

Dvadeset dva igrača mlađa od 20 godina i sedam starijih od 40 godina pozvana su na turnir.

Također, 22 fudbalera koji su ranije osvojili titulu svjetskog prvaka vraćaju se na turnir.

Prvi put Afrika šalje deset reprezentacija na Svjetsko prvenstvo. Povećanje broja afričkih država dolazi u okviru proširenja FIFA-inog formata na 48 timova.

Senegal, Maroko, Egipat, Gana, Alžir, Tunis, Obala Slonovače, Cape Verde, Južna Afrika i Demokratska Republika Kongo dobile su priliku za učešće.

Prvi put u historiji osam arapskih selekcija igrat će na turniru.

Na Svjetskom prvenstvu 2026 učestvovat će Alžir, Egipat, Irak, Jordan, Maroko, Katar, Saudijska Arabija i Tunis.

Svjetska prvenstva u Rusiji 2018. i Kataru 2022. imala su po četiri arapske selekcije, što je tada smatrano velikim uspjehom.

Učešće Irana na Svjetskom prvenstvu, s obzirom na rat sa SAD-om, i dalje je tema rasprave.

FIFA je odbila zahtjeve Irana da se njegove grupne utakmice premjeste u Meksiko ili Kanadu, navodeći da se utakmice moraju igrati kako je planirano u američkim gradovima.

Cape Verde, Curacao, Jordan i Uzbekistan nastupit će prvi put u historiji Mundijala.

Visoke cijene ulaznica, troškovi smještaja, duga putovanja i troškovi prevoza čine ovaj turnir izazovnim za navijače.

Odluka FIFA-e da organizuje turnir u tri sjevernoameričke zemlje znači da će navijači potencijalno putovati hiljadama kilometara avionom.

Stadion u Mexico Cityju, kapaciteta 83.000 mjesta, koji nosi ime glavnog grada Meksika, ući će u historiju kao prvi stadion koji je tri puta ugostio otvaranje Svjetskog prvenstva.

Stadion je ranije bio domaćin uvodnih utakmica 1970. (Meksiko – Sovjetski Savez, 0:0) i 1986. godine (Italija – Bugarska, 1:1).

Na stadionu je brazilska legenda Pele podigao trofej 1970., a Argentinac Diego Maradona postigao “gol stoljeća“ 1986. godine. Stadion će ugostiti i otvaranje SP 2026 između Meksika i Južne Afrike.