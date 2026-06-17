FIFA saopćila da su 281.223 navijača prisustvovala na četiri utakmice turnira u utorak, što predstavlja najposjećeniji dan u historiji Svjetskog prvenstva

Svjetsko prvenstvo 2026. postavilo rekord po dnevnoj posjećenosti FIFA saopćila da su 281.223 navijača prisustvovala na četiri utakmice turnira u utorak, što predstavlja najposjećeniji dan u historiji Svjetskog prvenstva

Rekordnih 281.223 navijača prisustvovalo je utakmicama Svjetskog prvenstva u utorak, čime je postavljen rekord po dnevnoj posjećenosti u historiji turnira, saopćila je Međunarodna nogometna federacija (FIFA).

FIFA je navela da je time premašen prethodni rekord od 277.070 gledalaca, postavljen 28. juna 1994. godine, kada su također odigrane četiri utakmice.

Krovna svjetska nogometna organizacija saopćila je da je rekord ostvaren tokom četiri utakmice grupne faze: Francuska protiv Senegala, Irak protiv Norveške, Argentina protiv Alžira i Austrija protiv Jordana.

FIFA je navela da je ukupna posjećenost nakon šest dana takmičenja dostigla gotovo 1,31 milion gledalaca, uz prosjek od skoro 65.500 navijača po utakmici.

Prema podacima FIFA-e, turnir je na putu da nadmaši rekord ukupne posjećenosti Svjetskog prvenstva od 3,5 miliona gledalaca, postavljen na prvenstvu održanom u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. godine, već do kraja grupne faze ovogodišnjeg takmičenja.

"Vau! Čak 281.223 navijača na stadionima Svjetskog prvenstva FIFA-e danas, najveća posjećenost u jednom danu u historiji takmičenja! 16. juni 2026. godine ostat će upisan u historiju Svjetskog prvenstva FIFA-e. Ne mogu dovoljno zahvaliti navijačima što su ovom turniru donijeli boje, atmosferu i emocije", napisao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino na društvenim mrežama.

"Najinkluzivnije Svjetsko prvenstvo FIFA-e 2026. nastavlja pokazivati koliko je naš sport voljen i kako nogomet ujedinjuje svijet", dodao je.

FIFA je saopćio da je potražnja za ulaznicama i dalje velika te je pozvala navijače da provjere dostupnost karata putem svoje platforme za prodaju ulaznica.

Organizacija je također navela da će prihodi ostvareni tokom Svjetskog prvenstva biti reinvestirani u razvoj muškog, ženskog i omladinskog nogometa u svih 211 članica FIFA-e.