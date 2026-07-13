Francuska i Španija otvaraju polufinala, dan kasnije za finale se bore Engleska i Argentina

Sutra počinje završna borba za medalje na Svjetskom prvenstvu Francuska i Španija otvaraju polufinala, dan kasnije za finale se bore Engleska i Argentina

Svjetsko prvenstvo u fudbalu stiglo je do same završnice. Sutra počinju polufinalni dueli u kojima su u borbi za pehar ostale Francuska, Španija, Engleska i Argentina.

Prvi će na teren istrčati reprezentacije Francuske i Španije, koje su u četvrtfinalu nakon 90 minuta igre eliminisale Maroko, odnosno Belgiju.

Susret Francuske i Španije na rasporedu je 14. jula od 21:00 sat u Dallasu.

Dan kasnije, 15. jula u istom terminu, u Atlanti će se za plasman u finale boriti Engleska i Argentina.

Zanimljivo je da su rivali u drugom polufinalnom duelu u četvrtfinalu proveli po 120 minuta na terenu jer je Engleska do pobjede nad Norveškom stigla nakon produžetaka, baš kao i Argentina protiv Švicarske.

Poražene reprezentacije iz polufinala igrat će utakmicu za treće mjesto, odnosno bronzanu medalju. Taj susret zakazan je za 18. juli u 23:00 sata u Miamiju.

Veliko finale Svjetskog prvenstva bit će odigrano 19. jula od 21:00 sat u New Jerseyju, kada će biti poznat novi prvak svijeta.