Možemo ući ujutro i moramo otići istog dana, rekao je novinarima iranski izaslanik u Meksiku

Stroga pravila za Iran na Mundijalu: U SAD mogu samo na dan utakmice i moraju odmah napustiti zemlju Možemo ući ujutro i moramo otići istog dana, rekao je novinarima iranski izaslanik u Meksiku

Iranska fudbalska reprezentacija tokom Svjetskog prvenstva 2026. neće moći boraviti na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država između utakmica, već će, prema riječima iranskog izaslanika u Meksiku, u zemlju ulaziti i izlaziti istog dana kada se igraju mečevi, javlja Anadolu.

Tim je zbog toga smješten u Meksiku, iako će sve utakmice grupne faze igrati u SAD-u.

Zbog američko-izraelskog rata s Teheranom, iranska reprezentacija na Svjetskom prvenstvu sada je u Meksiku, odustajući od prvobitnih planova da trenira u Tucsonu, u američkoj saveznoj državi Arizoni.

"Možemo ući ujutro i moramo otići istog dana", rekao je novinarima ambasador Abolfazl Pasandideh, navodeći vizna ograničenja.

Iranska reprezentacija trebala bi odigrati tri utakmice grupne faze na teritoriji SAD-a, uključujući dvije utakmice u Los Angelesu, Kalifornija, i jednu utakmicu u Seattleu, Washington.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli zračne napade na Iran, što je izazvalo niz odmazde koja je proširila nestabilnost u cijeloj regiji.

Iran je, kao odmazdu, potom pokrenuo napade na Izrael i ciljao zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze, a istovremeno je poremetio i plovidbu kroz moreuz, ključnu rutu za globalne opskrbe energijom.

Primirje je kasnije stupilo na snagu, iako su diplomatski napori za osiguranje šireg sporazuma nastavljeni.