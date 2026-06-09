Dvadeset osam od 48 selektora na turniru su strani državljani, dok 20 predvode svoje zemlje

Strani treneri predvode većinu timova na Svjetskom prvenstvu 2026. Dvadeset osam od 48 selektora na turniru su strani državljani, dok 20 predvode svoje zemlje

Strani treneri će brojčano nadmašiti lokalne kolege na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026, prvom prvenstvu na kojem će učestvovati 48 timova, a čiji će domaćini biti SAD, Kanada i Meksiko, javlja Anadolu.

Od 48 glavnih trenera koji se takmiče na turniru, 28 će biti strani državljani, dok će 20 biti državljani zemalja koje predstavljaju.

Utjecaj stranih trenera biće posebno vidljiv među evropskim menadžerima. Sedam evropskih stranih trenera će voditi nacionalne timove iz drugih zemalja, dok će Evropa obezbijediti ukupno 20 trenera koji rade izvan svojih matičnih zemalja.

Panama, Južnoafrička Republika, Austrija, Kolumbija, Demokratska Republika Kongo, Portugal, Urugvaj, Novi Zeland, Turska, Alžir, Haiti, Kanada, Jordan, Ekvador, Paragvaj, SAD, Engleska, Belgija, Katar, Irak, Brazil, Uzbekistan, Švedska, Tunis, Maroko, Gana, Saudijska Arabija i Curacao odlučili su se za strane glavne trenere na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Francuska, Hrvatska, Japan, Argentina, Škotska, Zelenortska Ostrva, Norveška, Švicarska, Holandija, Španija, Iran, Njemačka, Egipat, Obala Slonovače, Bosna i Hercegovina, Južna Koreja, Meksiko, Australija, Senegal i Češka, u međuvremenu, vodit će domaći treneri.

- Argentina daje najviše trenera -

Argentina će biti najzastupljenija nacionalnost među glavnim trenerima na Svjetskom prvenstvu.

Grupu argentinskih trenera koju čine Nestor Lorenzo, Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Sebastian Beccacece, Gustavo Alfaro i Mauricio Pochettino, prati Francuska s pet trenera, Španija s četiri te Njemačka i Italija s po tri. Selektori BiH Sergej Barbarez, Hrvatske Zlatko Dalić i Alžira Vladimir Petković rođeni su u BiH.

- Najmlađi trener Nijemac, najstariji Holanđanin -

Julian Nagelsmann, glavni trener Njemačke, bit će najmlađi trener na Svjetskom prvenstvu.

Nagelsmannu (38), koji je naslijedio Hansija Flicka i predvodio Njemačku na Evropskom prvenstvu 2024. godine, bit će ovo prvo Svjetsko prvenstvo u ulozi selektora.

Na drugom kraju starosne ljestvice, 78-godišnji holandski trener Dick Advocaat, koji je vodio Curacao do njihovog prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu, bit će najstariji trener na turniru.

Advocaat će nastupiti na Svjetskom prvenstvu treći put u svojoj trenerskoj karijeri.

Ekipe koje predvode Nagelsmann i Advocaat trebale bi se sastati u uvodnoj utakmici Grupe E na stadionu u Houstonu.

Prosječna starost 48 glavnih trenera je 57,3 godine, što je 5,4 godine više nego na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

- Dva trenera su osvojila Svjetsko prvenstvo -

Dva od 48 trenera na Svjetskom prvenstvu 2026. godine su prethodno osvojila turnir.

Selektor Francuske Didier Deschamps i selektor Argentine Lionel Scaloni su podigli trofej po jednom.

Deschamps je predvodio Francusku do titule 2018. godine, dok je Scaloni predvodio Argentinu do pobjede na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine nakon što je pobijedio Francusku u finalu.

Ukoliko bilo koji od trenera ponovo osvoji titulu 2026. godine, izjednačili bi rekord Italijana Vittorija Pozza, jedinog trenera koji je osvojio dva naslova Svjetskog prvenstva.

Deschamps je osvojio Svjetsko prvenstvo kao igrač kada je Francuska bila domaćin i osvojila turnir 1998. godine.