Srbijanski atletičar suspendovan zbog konzumiranja kokaina i alkohola iz zabave Bivši reprezentativac Srbije Ivan Garaj priznao upotrebu droge van takmičenja, izrečena mu tromjesečna suspenzija

Srbijanski atletičar Ivan Garaj, koji se takmiči u bacanju kugle i bacanju diska, suspendovan je zbog upotrebe kokaina, potvrdili su na internet stranicama Srpski atletski savez (SAS) i Antidoping agencija Srbije (ADAS).

Srbijanski atletski savez u zvaničnom saopćenju naveo je da je Garaj priznao upotrebu kokaina, koji je konzumirao uz alkohol te da je to učinio iz zabave.

"Atletičar Ivan Garaj priznao je upotrebu kokaina izvan takmičenja iz razloga koji nisu u vezi s poboljšanjem sportskih performansi, tako što je naveo da je 23. februara 2026. godine oko 23 sata konzumirao kokain u pet doza s 12 piva, iz razloga zabave, što je potvrdilo i jedno prisutno lice", navedeno je u saopćenju SAS-a.

Zbog toga mu je izrečena tromjesečna suspenzija, koja je stupila na snagu 20. marta.

Garaj je tokom karijere ostvario nekoliko zapaženih rezultata. Bio je drugi na Kupu Srbije u Kruševcu u junu 2025. godine, dok je 2023. osvojio prvo mjesto na prvenstvu Vojvodine.

Također, 2015. godine nastupao je za reprezentaciju Srbije na Balkanskom prvenstvu u rumunskom Pitestiju.