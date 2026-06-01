Srbija: Skupština beogradskog Partizana potvrdila mandat Upravnom odboru na čelu s Rasimom Ljajićem

Skupština Fudbalskog kluba Partizan potvrdila je u ponedjeljak mandat svim članovima Upravnog odbora, nakon što nijednom od njih nije izglasano nepovjerenje, izjavio je predsjednik kluba Rasim Ljajić.

Ljajić je nakon sjednice rekao da Upravni odbor ostaje u istom sastavu, naglasivši da će klub morati pronaći način da funkcioniše uprkos neslaganjima unutar upravljačke strukture.

„Imali smo konstruktivnu i polemičnu raspravu o proteklih godinu i po dana. Zadovoljni smo finansijskom stabilizacijom kluba, ali smo nezadovoljni rezultatima ekipe na terenu“, rekao je Ljajić.

Prema njegovim riječima, glasanje o povjerenju članovima Upravnog odbora bilo je tajno, a za razrješenje pojedinog člana bilo je potrebno 21 glas protiv, što se nije dogodilo.

„Ovaj Upravni odbor ostaje u istom sazivu, potvrđen je mandat svima“, dodao je Ljajić.

Istakao je da je cilj glasanja bio da se utvrdi da li aktuelni sastav ima podršku, te da će uprava u narednom periodu raditi na prevazilaženju unutrašnjih razlika i unapređenju rezultata na terenu.