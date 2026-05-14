Srbija savladala Mađarsku, ostvarila prednost u baražu za Svjetsko rukometno prvenstvo

Rukometaši reprezentacije Srbije u rukometu pobijedili su u četvrtak u Nišu reprezentaciju Mađarske u rukometu rezultatom 31:29 u prvom meču baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo, stekavši prednost od dva gola pred revanš.

Pred domaćom publikom u dvorani „Čair“, Srbija je bila bolji rival posebno u prvom poluvremenu koje je završila s uvjerljivih 18:12.

Najefikasniji u redovima Srbije bio je Dragan Pešmalbek s osam golova, dok je Darko Đukić dodao pet. Golman Dejan Milosavljev istakao se sa 11 odbrana.

U ekipi Mađarske najefikasniji je bio Imre Bence sa sedam pogodaka.

Iako je Srbija u jednom trenutku drugog poluvremena imala i sedam golova prednosti (29:22), Mađarska je uspjela smanjiti zaostatak i ostati u igri pred revanš.

Uzvratni susret igra se u nedjelju u Veszpremu, a pobjednik dvomeča izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo, koje će se održati u Njemačkoj od 13. do 31. januara 2027. godine.