Imao sam ispravne dokumente i sve ostalo. Imao sam odgovarajuću vizu, rekao je Omar Abdulkadir Artan

Somalijski sudija razočaran nakon što mu je odbijen ulazak u SAD uoči Svjetskog prvenstva Imao sam ispravne dokumente i sve ostalo. Imao sam odgovarajuću vizu, rekao je Omar Abdulkadir Artan

ISTANBUL (AA) - Somalijski fudbalski sudija Omar Abdulkadir Artan izjavio je da su mu američke vlasti odbile ulazak u zemlju uoči Svjetskog prvenstva 2026, uprkos tome što je posjedovao važeće putne dokumente i vizu, čime je, kako kaže, spriječen da ostvari najveći san u životu.

Govoreći za list "The New York Times", Artan je rekao da je nakon dolaska na Miami International Airport bio podvrgnut 11-satnom imigracionom ispitivanju, nakon čega su mu vlasti odbile ulazak u zemlju.

"Imao sam ispravne dokumente i sve ostalo. Imao sam odgovarajuću vizu", rekao je Artan.

Naveo je da je potom odveden u pritvorsku prostoriju, gdje je proveo nekoliko sati prije nego što je ukrcan na povratni let za Istanbul.

"Veoma sam, veoma razočaran", rekao je.

"Ja sam jednostavno sudija koji pokušava živjeti svoj san, najveći san mog života, da dođem na Svjetsko prvenstvo", dodao je.

Artan je rekao da mu zvaničnici nisu dali objašnjenje za takvu odluku te je sugerisao da bi ona mogla biti povezana s njegovim državljanstvom.

"Mislim da imaju problem s mojom zemljom", rekao je.

Artan je trebao postati prvi somalijski sudija koji bi sudio utakmice na Svjetskom prvenstvu koje organizuje FIFA.