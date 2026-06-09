Omar Artan je izvor ponosa za Somaliju i afrički fudbal, objavio je savez

Somalijski fudbalski savez traži objašnjenje zbog zabrane ulaska sudije u SAD Omar Artan je izvor ponosa za Somaliju i afrički fudbal, objavio je savez

Somalijski fudbalski savez izrazio je u utorak duboko žaljenje nakon što je međunarodnom sudiji Omaru Artanu odbijen ulazak u SAD gdje je trebao da sudi na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, javlja Anadolu.

Savez je objavio da nije dato zvanično objašnjenje za odluku da se Artanu odbije ulazak u SAD, ali je pozvao na strpljenje dok se ne otkriju sve činjenice.

"Potvrđujemo izvještaj i komunikaciju koju je FIFA dostavila u vezi s ovim pitanjem i nastavljamo održavati bliski kontakt s relevantnim institucijama i svim uključenim stranama kako bismo dobili daljnje informacije i potpuno razumijevanje okolnosti ovog incidenta", navodi se u saopćenju.

Ponovo je potvrđena podrška Artanu, nazivajući njegovo putovanje "izvorom ponosa za Somaliju, CECAFA-u (Vijeće fudbalskih saveza Istočne i Centralne Afrike) i afrički fudbal."

Artan je za "The New York Times" izjavio da je po dolasku na Međunarodni aerodrom u Miamiju prošao 11-satni imigracijski intervju prije nego što su mu vlasti odbile ulazak.

"Imao sam ispravne papire i sve ostalo. Imao sam ispravnu vizu", rekao je Artan.

Izjavio je da je nakon toga odveden u pritvorsku ćeliju, gdje je proveo nekoliko sati prije nego što je smješten na povratni let za Istanbul.

"Veoma sam, veoma razočaran", rekao je.

"Ja sam samo sudija koji pokušava živjeti svoj san, najveći san svog života, da dođe na Svjetsko prvenstvo."

Artan je rekao da zvaničnici nisu dali objašnjenje za odluku i sugerisali su da bi to moglo biti povezano s njegovom nacionalnošću.

"Mislim da imaju problem s mojom zemljom", rekao je.

Artan je trebao biti prvi somalijski sudija koji će suditi na FIFA Svjetskom prvenstvu.

Nedavno je proglašen najboljim sudijom Afrike za 2025. godinu na dodjeli nagrada CAF-a u Maroku, koju je organizovala Konfederacija afričkog fudbala.

Proklamacija koju je američki predsjednik Donald Trump izdao 4. juna 2025. godine ograničava ulazak somalskih državljana u zemlju.

"Ulazak somalskih državljana u Sjedinjene Američke Države kao imigranata i neimigranta ovim se u potpunosti obustavlja", navodi se.